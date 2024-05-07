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Hindistan'da engelli çocuklarını timsahlarla dolu nehre attılar

Hindistan'da engelli çocuklarını timsahlarla dolu nehre attılar Hindistan'ın 26 yaşındaki annesi Savitri Kumar ve 27 yaşındaki babası Ravi Kumar tarafından nehre atılan 6 yaşındaki engelli çocuk, timsahlar tarafından öldürüldü.