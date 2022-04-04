Petrol
104.34
-0.05%
Euro
16.19
-0.17%
Dolar
14.71
0.16%
Altın
912.21
0.34%
Borsa
2288
1.59%
Bitcoin
679.461
-0.12%
BTXN Coin
34.93
-2.51%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 12 C
    Matematiği korku olmaktan çıkaran kitap: Ben Bu Problemleri Çatır Çatır Çözerim

    Matematiği korku olmaktan çıkaran kitap: Ben Bu Problemleri Çatır Çatır Çözerim

    Bir Matematik Hikâyesi kitabının yaratıcısı Sümeyra Güzel, şimdi de zihinlerde şimşekler çaktıran problemlerin peşine düşüyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2022 - 12:27
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 13:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Ben Bu Problemleri Çatır Çatır Çözerim ile okurlarını sözcüklerin ardına saklanmış sayıların gizemini keşfe çıkaran yazar; kaleme aldığı kısa öykülerin arasına itinayla yerleştirdiği problemler yoluyla, matematiğin günlük hayatımızdaki yerine de vurgu yapıyor.

    Problem çözerken izlenmesi gereken aşamaların nasıl uygulanacağını ufak ipuçları eşliğinde gösteren kitap, mizahtan beslenen eğlenceli üslubuyla bu alanda hazırlanmış tüm kılavuz eserlerden ayrışıyor.

    "ÇATIR ÇATIR ÇÖZMEK"

    Okuduğunuz problemler uzadıkça sayılar üstünüze üstünüze mi geliyor? Çözdüğünüz problemlerin sonucu hep yanlış mı çıkıyor?
    Belki de sorun sizde değil, izlediğiniz yoldadır... Problemlere dair içinizde büyüttüğünüz tüm endişe ve önyargıları bir kenara bırakın; çünkü artık, karşınıza çıkan tüm problemleri "çatır çatır" çözmenize yardımcı olacak bir başucu kitabınız var.

    Matematiği korku olmaktan çıkaran kitap: Ben Bu Problemleri Çatır Çatır Çözerim #1

    Sayfa: 152

    PROBLEMLERİ KOLAY ÇÖZME

    Ben Bu Problemleri Çatır Çatır Çözerim sayesinde problemleri çok daha iyi kavrayacak, problemlerin içinde yer alan küçük ipuçlarını çözüm aşamasında kullanmayı öğrenecek, analitik düşünmenin ve sonuç odaklı çalışmanın inceliklerini keşfedeceksiniz. Üstüne bir de, okul yaşamına ayna tutan gülmece öyküler okumanın keyfine varacaksınız.

    KIYMETLİ BİLGİLER KİTABI

    Sümeyra Güzel, matematiğin korkulacak bir ders olmadığını göstermek için çıktığı serüvende yine elini taşın altına koyuyor ve çocukların problemler karşısında özgüvenli bir yaklaşım sergileyebilmeleri için çok kıymetli bilgiler paylaşıyor.

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile kazanmak kolay
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile kazanmak kolay

    Antalya'da yakaladıkları orkinos balığını kamyonetle eve götürdüler
    Yaşam

    Antalya'da yakaladıkları orkinos balığını kamyonetle eve götürdüler

    Kanser hastalarına yaklaşımda bu önerilere dikkat
    Sağlık

    Kanser hastalarına yaklaşımda bu önerilere dikkat

    Görüş Bildir