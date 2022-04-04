Matematiği korku olmaktan çıkaran kitap: Ben Bu Problemleri Çatır Çatır Çözerim

Bir Matematik Hikâyesi kitabının yaratıcısı Sümeyra Güzel, şimdi de zihinlerde şimşekler çaktıran problemlerin peşine düşüyor.

Ben Bu Problemleri Çatır Çatır Çözerim ile okurlarını sözcüklerin ardına saklanmış sayıların gizemini keşfe çıkaran yazar; kaleme aldığı kısa öykülerin arasına itinayla yerleştirdiği problemler yoluyla, matematiğin günlük hayatımızdaki yerine de vurgu yapıyor.

Problem çözerken izlenmesi gereken aşamaların nasıl uygulanacağını ufak ipuçları eşliğinde gösteren kitap, mizahtan beslenen eğlenceli üslubuyla bu alanda hazırlanmış tüm kılavuz eserlerden ayrışıyor.

"ÇATIR ÇATIR ÇÖZMEK"

Okuduğunuz problemler uzadıkça sayılar üstünüze üstünüze mi geliyor? Çözdüğünüz problemlerin sonucu hep yanlış mı çıkıyor?

Belki de sorun sizde değil, izlediğiniz yoldadır... Problemlere dair içinizde büyüttüğünüz tüm endişe ve önyargıları bir kenara bırakın; çünkü artık, karşınıza çıkan tüm problemleri "çatır çatır" çözmenize yardımcı olacak bir başucu kitabınız var.





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PROBLEMLERİ KOLAY ÇÖZME

Ben Bu Problemleri Çatır Çatır Çözerim sayesinde problemleri çok daha iyi kavrayacak, problemlerin içinde yer alan küçük ipuçlarını çözüm aşamasında kullanmayı öğrenecek, analitik düşünmenin ve sonuç odaklı çalışmanın inceliklerini keşfedeceksiniz. Üstüne bir de, okul yaşamına ayna tutan gülmece öyküler okumanın keyfine varacaksınız.

KIYMETLİ BİLGİLER KİTABI

Sümeyra Güzel, matematiğin korkulacak bir ders olmadığını göstermek için çıktığı serüvende yine elini taşın altına koyuyor ve çocukların problemler karşısında özgüvenli bir yaklaşım sergileyebilmeleri için çok kıymetli bilgiler paylaşıyor.

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