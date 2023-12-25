Melis Bozkurt yazdı: İncinmişsin Yazar Melis Bozkurt yazdığı kitaplara bir yenisini daha ekledi: İncinmişsin... Kitapta insanın benlik arayışı irdelenirken aynı zamanda bireyin hayatını dizayn etmenin öneminden dem vuruyor.

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Yazar Melis Bozkurt, Ben Kendimi Hiç Böyle Görmemiştim Senden Önce, Akıllı Kadının Başucu Kitabı , Kusur İmzadır Kusursuzluk Bir Yalan kitaplarının ardından yazdığı İncinmişsin ile okuruna bir çıkış yolu sunuyor.

Bireyin dış dünyada nasıl algılandığı düşüncesine saplanıp kalmadan kendi kendini dizayn etmenin önemine değinen Bozkurt, esas olanın vazgeçmeden, yeni başlangıçlar yapmaya her daim hazır olmak olduğunu ve bunun yol ve yöntemlerini okurla paylaşıyor.

Yeni bir bakış açısı

Yazar, satırlarında hüznün ve yalnızlığın yaratıcılığı beslediğinden, insanın aidiyet duygusuna neden ihtiyaç duyduğuna, kötü deneyimlerin bireyi travma fetişizmine itmeden nasıl olumlu bir enerjiye dönüştürüleceğine dikkat çekerken, okurlarına pek çok egzersiz ve bakış açısı öneriyor.

Sevgiyi bilmeyen eller

Sevgiyi bilmeyen ellere kalbini emanet ettiğin için herkesi aynı sanma.

İncinmekten korkup yeni kararlar almaktan, yeni başlangıçlar yapmaktan ve yeni bir düzen kurmaktan korkma. Kötü kalpli insanlara iyi davrandığın için kendini suçlama. İsteklerini, hedeflerini, kararlarını ve hayallerini önceliğin yaptığın için kendine kızma.

"İncinmeyeceksin"

Sevgini, enerjini ve zamanını sadece buna değeceğine emin olduğun insanlara sunduğun için kendini soğuk, kibirli ya da asosyal sanma. Kendinle vakit geçirmeyi tercih ettiğin ve bundan keyif aldığın için yalnız kaldığını düşünme.

Kontrolün sende olduğunu unutma. Hikâyeler birbirine benziyor olsa da bu kez sonu farklı olacak. Çünkü bu kez incinmeyeceksin, güven bana...

Melis Bozkurt yaşamını şöyle anlatıyor;

"Nefes aldığım sürece yazacağım"

"1986 yılında İzmir’de doğdum. İzmir Ekonomi Üniversitesi İç Mimarlık Fakültesi’yle başlayan eğitim hayatımı NIU Üniversitesi Davranış Bilimleri bölümünden mezun olarak bitirdim. Başkent Üniversitesi’nde mindfulness (bilinçli farkındalık), yaşam koçluğu, ilişki ve evlilik danışmanlığı, Haliç Üniversitesi Profesyonel Yaşam Koçluğu, Haliç Üniversitesi Temel Psikoloji ve Davranış Bilimleri eğitimlerini tamamladım. İnsan psikolojisi, davranış bilimleri ve kişisel gelişim üzerine eğitim veren birçok kuruluşun sertifika programlarına katıldım. Konuşmacı olarak katıldığım seminerlerde “Giysileriniz Konuşuyor, Renk Terapisi, İlişki Yönetimi” üzerine söyleşiler verdim. New York Digital Film Academy’de kamera önü oyunculuk ve senaryo yazarlığı eğitimi aldım. Küçük yaşlardan itibaren tasarım ve illüstrasyonla ilgilendiğim için okurken kendi reklam ajansımı kurarak tasarımcılığa ilk adımımı attım. 19 yaşındayken Türkiye geneline dağıtımı yapılan bir magazin dergisi çıkardım. 5 yıl kendi dergimde genel yayın yönetmenliği yaptıktan sonra iş hayatına firmaların marka yöneticiliği, reklam metin yazarlığı ve kurumsal tasarımcı olarak devam ettim. Hayallerinin peşinde yol almaya devam eden biri olarak tasarımın her alanını denemeye devam ediyorum. “Kullanılabilir Sanat” fikriyle kurduğum tekstil markamın hem desinatörlüğünü yapıyorum hem içerik üretiminde çalışıyorum. Destek Yayınları’ndan piyasaya çıkan, Ben Kendimi Hiç Böyle Görmemiştim Senden Önce, Kusur İmzadır Kusursuzluk Bir Yalan, Akıllı Kadının Başucu Kitabı olmak üzere üç tane kitabım var. Nefes aldığım sürece yazmaya, üretmeye ve düş kurup gerçekleştirmeye devam edeceğim."

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com