Metin Bobaroğlu imzasını taşıyan, derinlikli tasavvuf sohbeti kitabı: Dinle Ney'den Yazar ve aktivist Metin Bobaroğlu'nun son eseri Dinle Ney’den (Tasavvuf Sohbetleri) kitapseverlere tasavvuf geleneğinden sohbetler sunuyor. Kitap tasavvuf öğretisinin genel kavramları üzerine durmasının yanında; aynı zamanda insanın varoluşsal yolculuğu üzerine duruyor.

Haber Merkezi

Türk-İslam tarihi boyunca tasavvuf geleneği önemli bir yere sahiptir. Yunus Emre, Mevlana ve daha pek çok şair, alim tasavvuf geleneği üzerinde durdular. Bu konuda şiirler yazıldı, kitaplar kaleme alındı. Tasavvuf geleneği denilince aklımıza yukarıda saydığımız isimlerin gelmesi normal bir durumdan ibarettir. İşte, yazar ve aktivist Metin Bobaroğlu'nun kaleme aldığı Dinle Ney'den kitabı tasavvuf geleneğini bütün yönleriyle anlatıyor.

Yazarın uzun süredir üzerinde çalıştığı bu kitapta, yeni bilgiler edinecek, tasavvuf geleneğini daha yakından duyumsayacaksınız. Metin Bobaroğlu, tasavvuf üzerine verdiği sayısız seminer ve sohbetlerin ürünü olan bu eserinde, insanın içsel yolculuğunu ve tasavvufun evrensel hikmetini bir araya getiriyor.

Kitap, tasavvufun tarihsel gelişiminden ahlaki boyutlarına kadar geniş bir perspektif sunarak, bu kadim öğretinin modern dünyadaki önemini gözler önüne seriyor.

Tasavvuf bir iç deneyimdir, Allah'a olan yakınlığı dile getirir. Tasavvufta ney de önemli bir yere sahiptir. Ney eşliğinde edilen dualar, söylenen ilahiler tasavvuf öğretisinin sembollerindendir.

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DOĞRU İNSAN KİME DENİR

İnsanoğlu dünyaya gözlerini açtığı, akıl sır erdiğinde beri, ve büyüyünceye kadar doğrudan, dürüstlükten ayrılmamaya itilir; buna özendirilir. Tasavvuf öğretisinde asıl merkez insandır, insandan yola çıkılır, ve insanın gönlüne, yüreğine hitap eder. İnsanı iyiye, doğruya sevk etmeye çalışan tasavvufta özne insandır.

Tarih boyunca süregelen bu kadim gelenek, günümüzde de insanların sığındığı bir limandır. Allah'a yakın olmak, onun hikmetinden faydalanmak, yakarmak, dua etmek, İslam dininde önemli bir özellik teşkil etmektedir.

Başka dinlerde olduğu gibi İslam'da söz ve müzikle yapılan dinletiler vardır. Tasavvuf da bunlardan biridir; hatta en önemlisidir. Yunus Emre'nin şu dizelerine kulak verelim;

Şol cennetin ırmakları,

Akar Allah deyu deyu.

Çıkmış İslâm bülbülleri,

Öter Allah deyu deyu.

Salınır tûbâ dalları,

Kur'an okur hem dilleri.

Cennet bağının gülleri,

Kokar Allah deyu deyu.

Yazar Metin Bobaroğlu

KAYNAK ÖZELLİKTE KİTAP

Yunus Emre'nin Şol Cennettin Irmakları adını taşıyan bu şiiri, ya da ilahisini bilmeyenimiz yoktur. Fakat, bu aynı zamanda tasavvuf öğretisinin önde gelen dizelerdir. Hem Yunus Emre hem Mevlana bu konuda pek çok önemli eseler vermişlerdir.

Yazar Metin Bobaroğlu'un imzasını taşıyan bu kaynak kitapta sorularınızın cevaplarını bulabileceksiniz. Tasavvuf müziğini, geleneğini, öğretisini, kadim kökten gelen geçmişini elinizdeki eserde okuyabileceksiniz. Her kitaplıkta bulunması gereken Dinle Ney'den eseri kaynak özellikte diyebiliriz.

ergul.tosun@ensonhaber.com