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    Michael Lewis’in dünya çapında ses getiren kitabı: Telafi Projesi

    Pek çok kitabıyla New York Times çoksatan listesinde yer alan Michael Lewis’in dünya çapında ses getiren kitabı Telafi Projesi, çok konuşulmaya aday.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2022 - 09:50
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    Michael Lewis’in dünya çapında ses getiren kitabı: Telafi Projesi

    Fikirleriyle dünyayı değiştiren, ekonomi dalında Nobel Ödülü sahibi psikolog Daniel Kahneman ve psikolog Amos Tversky’nin işbirliğini temel alan Telafi Projesi, okuyucuyu hem insan zihninin sırlarını keşfetmeye hem de bu iki zıt karakterin harika dostluk hikayesine şahit olmaya davet ediyor.

    Telafi Projesi’nde Michael Lewis, yenilikçi ve göz kamaştırıcı fikirlerle başarıya ulaşan olağanüstü bireylerin sürükleyici hikâyesini, büyük bir gazetecilik yeteneğiyle anlatıyor.

    Daniel Kahneman ve Amos Tversky, savaşın parçaladığı 1960'larda İsrail'de bir araya geldi. Kahneman her zaman yanıldığından emin, içine kapanık ve her şeyi ciddiye alan biriydi.

    Michael Lewis’in dünya çapında ses getiren kitabı: Telafi Projesi #1

    Yol olan varsayımlar

    Tversky ise her zaman haklı olduğunu düşünen, dışa dönük ve her şeyden eğlence çıkaran yönleriyle bilinirdi. Bu iki zıt karakter, zihnin gizemini çözmek ve rasyonel karar verme modeline meydan okumak için el ele verdi.

    Ortak araştırmalarıyla karar verme süreçleriyle ilgili varsayımlarımızı tamamen alt üst etti.

    Michael Lewis’in dünya çapında ses getiren kitabı: Telafi Projesi #2

    Michael Lewis

    Düşünce biçimimizin şekillenmesi

    Bilim tarihinin en büyük ortaklıklarından biri olan bu dostluğun ve ikilinin çalışmalarıyla düşünce biçimimizi yeniden şekillendirmesinin hikayesi Telafi Projesi’nde…


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