Michel Foucault’un Tehlike, Suç ve Haklar kitabı ilk kez Türkçede Fransız düşünürün diğer metinleriyle yan yana okunabilecek olan söyleşi, Foucault’nun ceza ve riskin tasnifine yönelik ilgisinin ömrü boyunca hiç solmadığını bir kez daha gösteriyor.

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Ayrıntı Yayınları’nın Foucault Kitaplığı, daha önce dilimizde hiç yayınlanmamış olan Tehlike, Suç ve Haklar: Michel Foucault ile Jonathan Simon’ın Söyleşisi ile genişliyor. Jonathan Simon’ın Foucault’yla 1983’te yaptığı söyleşiden oluşan kitap, Utku Özmakas’ın çevirisi ve Stuart Elden’in Türkçe baskısına özel önsözüyle okurlarla buluşuyor.

Fransız düşünürün diğer metinleriyle yan yana okunabilecek olan söyleşi, Foucault’nun ceza ve riskin tasnifine yönelik ilgisinin ömrü boyunca hiç solmadığını bir kez daha gösteriyor.

Ayrıntı Yayınları’nın 2022’de başlattığı Foucault Kitaplığı projesi kapsamında Michel Foucault’nun daha önce yayınlanan kitaplarına yenileri eklenirken diğer yandan da Fransız filozofun en temel metinleri, özel olarak kurulan bir ekiple yeniden çevriliyor.

Yayınevi, Atlas Publishing Lab’in proje koordinatörlüğünü üstlendiği Foucault Kitaplığı kapsamında Michel Foucault’nun tüm külliyatını yayınlayacak.

Tenin İtirafları ve Hapishaneye “Alternatifler” eserlerinin ardından Tehlike, Suç ve Haklar: Michel Foucault ile Jonathan Simon’ın Söyleşisi, Foucault Kitaplığı’nın üçüncü kitabı olarak Utku Özmakas’ın çevirisiyle Türkçede ilk kez okurlarla buluşuyor.

Ortaya çıkışı

İngilizcede 2016’da yayınlanan metin, Michel Foucault ile Jonathan Simon arasında Ekim 1983’te San Francisco’da yapılan bir konuşma kaydının yazıya dökülmesiyle ortaya çıktı.

Foucault ve Simon’ın, filozofun 1977’de verdiği “19. Yüzyıl Adli Psikiyatrisinde Tehlikeli Kişi Kavramına Dair başlıklı konferansını ele alarak başladıkları sohbetleri, hukuk sisteminde tehlike, suç, sorumluluk ve haklar üzerine bir tartışmaya eviriliyor.

Geriye dönük yorumlar

Bu söyleşi metnine Stuart Elden’in Türkçe baskıya yazdığı kısa önsöz, İngilizce baskıya yazdığı giriş ve Simon’un söyleşiye dair geriye dönük yorumu eşlik ediyor.