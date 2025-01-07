Minik okurlara özel okuma: Yeni Yıl Dinozoro

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Tom Fletcher, popüler çocuk kitabı Yeni Yıl Dinozoru ile yılbaşı gecesinin büyüsünü bir araya getiriyor. McFly grubunun ünlü solisti ve söz yazarı olan Fletcher, bu sevimli ve eğlenceli hikayesiyle çocukları hayal gücünün sınırsız dünyasına davet ediyor. 2. baskısı ve The Kitap Yayınları etiketiyle okuyucusuyla buluşan kitap, yılbaşı için de mükemmel bir hediye alternatifi sunuyor.

Kitap, Buzozor adında bir dinozorun, yılbaşı gecesinde Noel Baba’nın kızağını çekme hayalini konu alıyor. Buzozor’un hayali gerçek olur ve Noel Baba ona öğreteceği pek çok şeyle, ona dostluk ve yardımseverliğin önemini de anlatıyor.

Fletcher’ın neşeli ve kalpleri ısıtan dilinden, yılbaşı gecesinin coşkusunu ve sevdiklerimizle geçireceğimiz özel anları keşfetmek mümkün. Kitap, küçük okurlara yalnızca eğlenceli bir hikaye sunmakla kalmayıp, aynı zamanda sevgi, dostluk ve dayanışma gibi değerleri de vurguluyor.

Tom Fletcher, popüler çocuk kitabı Yeni Yıl Dinozoru ile yılbaşı gecesinin büyüsünü bir araya getiriyor. McFly grubunun ünlü solisti ve söz yazarı olan Fletcher, bu sevimli ve eğlenceli hikayesiyle çocukları hayal gücünün sınırsız dünyasına davet ediyor. 2. baskısı ve The Kitap Yayınları etiketiyle okuyucusuyla buluşan kitap, yılbaşı için de mükemmel bir hediye alternatifi sunuyor.

YAZAR HAKKINDA

Tom Fletcher, İngiliz pop-rock grubu McFly’ın kurucusu, solisti, söz yazarı ve gitaristidir. Müzik kariyerinin yanı sıra ticari amaçlı metin yazarlığı da yapan Fletcher, çocuk kitapları yazarlığını daha sonra keşfetmiştir. İlk çocuk kitabı Yeni Yılı Kakalayan Dinozor KAKAzorus’u, müzik grubundan arkadaşı olan bas gitarist Dougie Poynter ile birlikte yazmıştır. 2012 yılında yayınlanan bu kitap, 72 bin adetten fazla satmıştır.

ÜNLÜ İSİM RESİMLEDİ

Shane Devries, Avustralya’nın Adelaide kentinde doğmuş ve kariyerine mimari illüstratör olarak başlamıştır. Şu anda, animasyon yapımları için görsel geliştirmeler yaparken, aynı zamanda çocuk kitapları da resimlemektedir. Devries, çoksatan yazar Tom Fletcher ile işbirliği yaparak 2016'nın en iyi çıkış yapan çocuk kitaplarından Yeni Yıl Dinozoru ve The Creakers’ı resimlemiştir.