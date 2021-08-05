Nazım Hikmet ve Peyami Safa'nın kalem kavgası

Cumhuriyet dönemi yazarları arasında yaşanan kavgalar pek meşhurdur. Nazım Hikmet ve Peyami Safa da zamanında kapışmışlardı. Bunun üzerine Nazım Hikmet, Peyami Safa için şiir yazar: Bir Düşün Oğlum...

Türk Edebiyatı’nın usta yazarı Yakup Kadri Karaosmanoğlu, 1929’da Milliyet gazetesi köşesinde genç yazarlar hakkında kaleme aldığı yazısında, yazmaya hevesli muharirleri (yazar) yerden yere vurur.

Onların ekmek yerine saman ve hamurla beslendiğini, dolasıyla onlardan nitelikli eserler beklenilmemesi gerektiğini yazar.

Karaosmanoğlu’nun bu yazısından sonra özellikle ‘saman ekmeği yiyen nesil' cümlesinden rahatsız olan üniversite öğrencileri ve genç yazarlar, usta Yakup Kadri'yi protesto etmeye başlar.

Bunun üzerine devrin pek önemli yazarları Yakup Kadri'yi prostesto eder. Bu eyleme katılan isimlerden biri de Nazım Hikmet ve Peyami Safa olur.

Bu iki yazar ilk başlarda dost olup, birlik mesajı verir ama daha sonra sebebi bilinmeyen bir kavga yüzünden araları açılır.

Safa; Nazım Hikmet'i komünistlikle suçlar ve şunları yazar: "Bugünkü gençlik onlara diyor ki: Cihan harbinde siz has (somun) ekmek yediğiniz için biz saman ekmeği yedik. Sizi doyurmak için aç kaldık. Sizi yaşatmak için öldük."





NAZIM HİKMET'TEN ŞİİRLİ CEVAP

Bunun üzerine Nazım Hikmet alır eline kalemi kağıdı, Peyami Safa'ya cevap niteliğinde şiir yazar:

Bir düşün oğlum

Bir düşün ey yetim-i Safa

Bir düşün ki son defa anlayabilesin

Sen bu kavgada

Bir nokta bile değil,

Bir küçük, eğri virgül,

Bir zavallı vesilesin.

Ergül Tosun

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