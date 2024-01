Ne okuyacağım diye düşünen okurlara yeni öneriler Hafta sonu yaklaşıyor, bunun için henüz ne okuyacağına karar veremeyen kitapseverler için yeni bir liste hazırladık. Önerilerimize göz atmadan kitap almayın diyoruz.

Hafta sonu için henüz ne okuyacağına karar veremeyen okurlara yardımcı olmaya devam ediyoruz. Bunun için İthaki, Mona ve Minotor Yayınları etiketiyle raflardkai yerini alan kitaplardan sizler için yeni bir liste hazırladık.

İyi okumalar diliyoruz...

Kalabriya'da

Fantastik edebiyatın yaşayan en önemli isimlerinden ve Dünya Fantazi Ödülleri’nde Hayat Boyu Başarı Ödülü sahibi Peter S. Beagle’dan zarif bir modern çağ masalı: Kalabriya’da.

Annemi Öldürdüğüm Hikayeler

Annemi Öldürdüğüm Hikâyeler gerçekliğin sınırlarında dolaşan ve uçuruma gözlerini dikenlerin ürkütücü anlarına odaklanan sert bir öykü kitabı. Yurtdışı festivallerinde ses getiren Baskın filmi ile Çıplak dizisinin ödüllü yönetmeni ve yazarı Can Evrenol doksanlar Türkiye’sini arka planına alarak tekinsiz köprü altlarında, boş sahil kasabalarında hatta insan beyninin içinde bile en beklenmedik durumlarla yüzleştiriyor okurunu.

Koda

Türkiye’de dijital sanatın genç öncülerinden biri olarak kabul edilen Beyza Doğuç, ilk kitabı Koda’da bir ilki deneyerek ana kahramanlarından birini yapay zekâ aracılığıyla yaratıyor.

Hatırla! - Hafıza Bilimive Unutma Sanatı

Lisa Genova’dan nasıl hatırladığımıza, neden unuttuğumuza veanılarımızı muhafaza etmek için neler yapabileceğimize yönelikbüyüleyici bir inceleme.

Demokrasi Modelleri

Arend Lijphart karşılaştırmalı siyaset, anayasa hukuku ve seçim sistemleri konusunda bir başvuru eseri olan “Demokrasi Modelleri” kitabında dünya çapındaki demokratik kurumların geniş ve derin bir analizini sunuyor. 1945'ten 2010'a uzanan dönemdeki otuz altı demokrasiyi titizlikle inceleyen Lijphart, hangi tür demokrasinin nasıl işlediğine dair önemli sonuçları ortaya koyuyor.

"Evet” Dedirtme Sanatı: Ödün vermedenanlaşmaya varmak

Yaklaşık 30 yıl önce ilk kez yayınlandığından bu yana “Evet” Dedirtme Sanatı, milyonlarca insanın müzakere etmenin daha iyi bir yolunu öğrenmesine yardımcı oldu. Modern çağın başlıca iş metinlerinden biri olan bu kitap, müzakere ve çatışma çözümünün tüm düzeyleriyle ilgilenen Harvard Müzakere Projesi'nin çalışmalarına dayanıyor.

Faşizmi Nasıl Durdururuz

Paul Mason Faşizmi Nasıl Durdururuz kitabında hem çağdaş faşizmin tüyler ürpertici portresini, hem de faşizm olgusunun tarihini ortaya koyuyor. Faşizmin geçmişte bıraktığımız bir korku hikâyesi değil, güncel sorunlardan beslenen, kapitalist düzenin bağrında büyüyen ve bu sebeple de yinelenen bir kâbus olduğunun altını çiziyor.

İnsandan Öte

Hugo ve Nebula ödüllü Theodore Sturgeon kaleme aldığı eserlerle bilimkurgu, fantezi ve korku türlerini derinden etkileyen, sıradışı bir yazar. Sturgeon’ın en önemli eseri kabul edilen İnsandan Öte ise özgürlük, ahlak ve aidiyet temalarını irdeleyen bir başyapıt.

Charles Dexter Ward Vakası

Roger Corman’ın The Haunted Palace ve Lucio Fulci’nin The Beyond gibi klasik korku filmlerine ilham kaynağı olan Charles Dexter Ward Vakası, H. P. Lovecraft’ın en uzun eseri ve ökült edebiyatın en önemli örneklerinden biri.

