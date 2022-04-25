Nezihe Meriç'in hikayeleri edebiyatseverlerle buluşacak

Cumhuriyet döneminin kadın yazarlarından Nezihe Meriç’in hikayeleri, video paylaşım platformu kanalında edebiyatseverlerle buluşacak.

Cumhuriyet döneminin ilk kadın yazarlarından biri olan Nezihe Meriç'in "Çalgıcı", "Bazıları", "Kapalı Öykü-1", "Işın", "Sepetli Kadın" hikayelerini Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar, Hakan Gerçek ve Aslı Yılmaz seslendirecek. Hikayeleri, Atilla Birkiye düzenledi.

Video ile gösterim

Eski bir radyo kayıt stüdyosu dekoruyla sunulan dinletiyi Mehmet Birkiye sahneye uyguladı. Serdar Yalçın'ın müzik yönetmenliğini üstlendiği dinletiye Seda Subaşı (keman) ve Şemsa İdil Ural (çello) eşlik edecek. Etkinliğin, ilk gösterim tarihinden itibaren kültür merkezinin video paylaşım platformu kanalından izlenebileceği belirtildi.