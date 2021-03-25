Nobelli şair Louise Glück ve şiirindeki tema

Geçtiğimiz yıl Nobel Edebiyat Ödülü kadın şair Louise Glück'e verildi. Glück'ü ve şiirini biraz daha yakından tanıyalım.

İsveçli bilim adamı Alfred Nobel anısına her yıl altı dalda verilen Nobel ödülleri arasında yer alan Nobel Edebiyat Ödülü de 2020 yılının aralık ayında sahibini buldu.

Buna göre, yalın bir güzellikle, bireysel varoluşu evrenselliğe ulaştıran şaşmaz şiirsel sesi nedeniyle Louise Glück ödüle layık görüldü.

ÖDÜLÜ ALMADAKİ GEREKÇE

Nobel komitesi yaptığı açıklamada, "Glück'ün sarihlik arayışıyla biçimlendirdiği yapıtlarında, çocukluğu, aile yaşamını, ebeveynlerle ve kardeşlerle ilişkileri ele aldığı, bunların, yapıtların merkezini oluşturduğu için ödülü almaya hak kazandı." ifadelerine yer verildi.





Louise Glück Nobelle...

NOBELİ ALAN 16. KADIN YAZAR

Louise Glück ile birlikte bugüne kadar Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan kadın yazar sayısı 16 oldu. Edebiyat dünyasının komiteye "Kadın yazarlara ödül fazla verilmiyor" eleştirleri yerini bulacak ki, geçen sene ödül kadın yazara gitti.

Glück, Amerikan edebiyatının en önemli şairleri ve yazarları arasında yer alıyor. İlk kitabı İlk Doğan'ı 1968 yılında yayınlayan Glück, Yale Üniversitesi'nde hala misafir profesörlük yapmaktadır.





12 ŞİİR KİTABI KALEME ALDI

Bugüne dek 12 şiir kitabı yayımlanan şair, Nobel'in yanı sıra 1993'te Wild Iris (Yaban Süsen) kitabıyla Pulitzer Ödülü'nü, 2014'te ise Faithful and Virtuous Night (Sadık ve Erdemli Gece) kitabıyla Ulusal Kitap Ödülü'nü kazandı.



ŞİİRİNDEKİ ANA TEMA

Ödüllerine 2020 Nobel Edebiyat Ödülü’nü de ekleyerek adını dünyaya duyuran şair, genellikle şiirlerinde aşk ilişkileri, olumsuz aile deneyimleri ve varoluşsal umutsuzluğun sonuçlarıyla boğuşan kişilere yer verdi.

Glück, otobiyografik dili, bireysel ve toplumsal travmalardan esinlenen sade ama derin etkili anlatımıyla olabildiğince gerçek, özgün ve güçlü bir şair.

"ÖDÜLÜ ALMAYA HAZIR DEĞİLDİM"

Şair ödülü nasıl kazandığını şöyle anlatıyor, "Sabah 7’ye çeyrek kala telefonum çaldı, uyanıktım. Bir adam kendisini Swedish Academy’nin sekreteri olarak tanıttı ve ‘Sizi, Nobel kazandığınızı bildirmek için arıyorum’ dedi. Ne cevap verdiğimi hatırlamıyorum ama şüpheyle yaklaştım. Sanırım hazır değildim."





TÜRK OKURU ADINA AŞİNA DEĞİL

Glück, Türk okurlar tarafından pek fazla tanınmıyor. Aslında Glück adını aldığı ödülle duyurdu desek yeridir. Çünkü şairin Türkçede yayınlanan tek kitabı var. O da Seçme Şiirler adını taşıdğı eseri.

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