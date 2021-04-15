Ödüllü yazar Paolo Cognettı'nin Bıldırcın Karı kitabı

Ödüllü İtalyan yazar Paolo Cognettı'nin ( Dağ Günlükleri) eserli Kafka Kitap etiketiyle raflarda yerini aldı.

İtalyan yazar, belgeselci ve editör Paolo Cognetti, Kafka Kitap’ın 2018 yılında okurla buluşturduğu otobiyografik romanı Sekiz Dağ ile uluslararası çapta bilinirlik kazanıp Premio Strega dahil pek çok ödül kazandı.

Cognetti’nin, kendi hikâyesini anlatmaya devam ettiği Bıldırcın Karı - Dağ Günlükleri yine Kafka Kitap logosuyla raflarda yerini aldı.

ÖDÜLLÜ YAZAR

İlk otobiyografik romanı Sekiz Dağ ile pek çok ödülü kucaklayan Paolo Cognetti, Kafka Kitap logosuyla raflarda yerini alan Bıldırcın Karı – Dağ Günlükleri’nde öyküsünü anlatmaya devam ediyor.

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KİTAP TÜRKÇEDE

Yelda Gürlek’in İtalyanca aslından dilimize kazandırdığı Bıldırcın Karı, tıpkı ilk kitapta olduğu gibi Cognetti’nin İtalyan Alpleri’nde geçirdiği çocukluğuna bir saygı duruşu niteliğinde.

LİRİK ANLATIM, ETKİLEYİCİ BETİMLEME

Şehirdeki yaşamının sıradanlığından bunalan ve bir zamanlar olduğu vahşi çocuğu yeniden keşfetmek için kendini yeniden bir dağ evine atan Cognetti, lirik anlatımı ve etkileyici betimlemeleriyle doğanın gücünü, sürekli sorgulayan bir aklın gerekliliğini ve insan ruhunun direncini âdeta anıtlaştırıyor.

Paolo Cohnettı

EDEBİYAT ŞÖLENİ

Hiçliğin ortasında edinilen dostlar, yabani yaşam, durmaksızın yağan kar ve yalnızlığın kesif sessizliği… Bıldırcın Karı güçlü alt metni, canlı tasvirleri ve sembolizme bolca yer veren anlatımıyla okurlara zengin bir edebiyat deneyimi sunuyor.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com