Öğretmenler Günü'ne özel Ferid Edgü'nün Hakkari'de Bir Mevsim kitabını öneriyoruz

Yazar Ferid Edgü'nün en çok sevilen ve okunan kitabı Hakkari'de Bir Mevsim, gerçekçi öyküsüyle öne çıkıyor. Bu güzel kitabı Öğretmenler Günü'ne özel olarak tavsiye ediyoruz.

Bugün Öğretmenler Günü... Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün olmak üzere bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun.

Bu amaçla yazar Ferid Edgü'nün çok okunan ve beğenilen kitabı olan, aynı zamanda sinemaya da uyarlanan Hakki'de Bir Mevsim kitabını bu güne özel olarak siz öğretmenlerimize okuma parçası olarak öneriyoruz.

Türkçenin ustalarından Ferit Edgü’nün büyük eseri Hakkâri’de Bir Mevsim, ilk kez 1977 yılında yayınlandığında Türkçe yazımda pek çok şeyi değiştirdi.

Edebi kıymetinin yanı sıra o uzak coğrafyayı ele alışıyla, bölgenin okur nezdinde görünürlük kazanmasında mütevazı ama önemli bir katkı oluşturdu.

Japonca ve Çince dâhil birçok dile çevrilen, Türkiye’de olduğu kadar dünyada da ses getiren, aynı zamanda Erden Kıral yönetmenliğinde filme uyarlanarak, 33. Berlin Film Festivali’nde aralarında Gümüş Ayı’nın da olduğu 5 ödül kazanan eser, günümüzde bile en çok okunan kitapların başında geliyor.

"Hayran kaldım"

Usta edebiyatçı Melih Cevdet Anday'ın kitap hakkındaki görüşü, bu eserin ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor.

Anday; O'yu (Hakkâri’de Bir Mevsim) sadece gerçekçi bir roman olarak saymak yetmez, gerçeğin inanılmaz bir düşe dönüştüğü, şaşırtıcı bir öyküdür bu. Ferit Edgü'nün gerçek bir yaşamı, bir roman yaşamına çevirmesindeki beceriye hayran oldum. Çünkü 'O' gözlem gücünü anlatı ustalığından alıyor."