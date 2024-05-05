Rusya Devlet Başkanı Putin, Paskalya ayinine katıldı Putin, törende haç çıkarırken görüntülendi. Rus lider, "Mesih'in dirildiğine" ilişkin duyuruya "Gerçekten dirildi" ifadesiyle katıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da düzenlenen ayine katıldı.

Ayin, Paskalya Bayramı etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirildi.

Paskalya, Hristiyanların en önemli dini bayramlarından biri olarak kabul ediliyor. Hazreti İsa'nın yeniden dirildiğine inanıyorlar.

Putin ayinde

Putin, elinde mumla Kurtarıcı İsa Kilisesi'nde düzenlenen ayindeki yerini aldı. Çok sayıda katılımcı da programda hazır bulundu.

Rus lider, törene koyu renk takım elbise, beyaz gömlek ve koyu kırmızı kravatla katıldı.

Haç çıkardı

Cumartesi günü geç saatlerde başlayan ve pazar günü erken saatlere kadar süren ayin kapsamında Putin, geleneksel olarak birkaç kez haç çıkardı.

Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill, "Mesih'in dirildiğini" duyurduğunda Putin de diğerleriyle birlikte "Gerçekten dirildi" şeklinde karşılık verdi.

Paskalya'yı farklı tarihlerde kutluyorlar

Rus Ortodoks Kilisesi de dahil olmak üzere Ortodoks Hristiyanlar, Gregoryen takvimi yerine Jülyen takvimini takip ediyor ve bu hafta sonu Paskalya'yı kutluyor. Çoğu Batılı kilise ise 31 Mart'ta kutlamıştı.

Rus liderin ayin tavrı

Ortodoks inancını dünya görüşünün merkezinde tutan Putin, her zaman ayinlere katılıyor.

Rusya Devlet Başkanı, Paskalya'da geleneksel olarak Sovyet sonrası dönemde yeniden inşa edilen altın kubbeli Kurtarıcı İsa Katedrali'ne gidiyor.