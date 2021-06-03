Okuma hızı arttıkça, anlama kabiliyeti düşüyor

Hızlı kitap okumak bazıları için çok cazip gelebilir ama; okuduğunuzu anlamadan okuyorsanız zamanınıza yazık. Yapılan bir araştırmaya göre; okuma hızıyla beraber anlamada da azalma oluyor.

Hızlı okuma son zamanlarda hız kazanmış olabilir ama aslında bu yöntemler eskiden beri az çok biliniyordu.

Örneğin, bir zamanlar John F. Kennedy’nin dakikada 1.200 kelime okuyabildiği öne sürülmüştü ama sonradan bu sayının uydurma olduğu ortaya çıktı. Öte yandan hızlı okursanız, anlamdan kitabı bitirmiş olabilirsiniz.

BİR BAŞARI...

Bu alandaki bir başka örnek olarak Howard Berg, dakikada 80 sayfadan fazla okuyarak 1990 yılında yayımlanan Guinness Rekorlar Kitabına girmeyi başarmıştı.

Bu rekorun ardından okuma uzmanı Mark Pennington konuya açıklık getirerek Guinness ekibinin bu rekoru kontrol etmeden onayladığını belirtti.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Bu alandaki gerçekler bu kadarla da kalmıyor. Ralph Radach, Alan Kennedy ve Keith Rayner hazırladıkları araştırma yazısında hızlı okuma iddialarını çürütürken her geçen gün, bu araştırmayı destekleyecek yeni bilimsel çalışmalara imza atılıyor.

BELİRLİ KISIMLARI OKUMA GÜÇLÜĞÜ

Göz izleme alanında araştırmalar gerçekleştiren Profesör Keith Rayner, bir sayfadaki belirli kısımları aynı anda okumak gibi bir şeyin foveal görme alanındaki kısıtlamalardan dolayı biyolojik ve fizyolojik olarak mümkün olmadığını belirtiyor.

BÜTÜN SAYFAYI BİR KEREDE OKUMAK

Bütün bir sayfayı bir kerede okuyamayız. Sayfa üzerinde gözümüzle zikzak çizerek okumak da işe yaramıyor çünkü insan gözü yapı olarak buna uygun değil.

ANLAMA KABİLİYETİ DÜŞÜYOR

Diğer bir deyişle hızlı okuma yaptığımızda karmaşık kısımları kavramak ya da konu üzerine düşünmek için kendimize yeteri kadar zaman bırakmıyoruz. Okuma hızımız arttıkça anlama kabiliyetimiz düşüyor.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com