Okurlara kapsamlı bir külliyat sunan kitap: Bizans Dönemi’nde Anadolu

Bizans Dönemi’nde Anadolu kitabı, Bizans İmparatorluğu'nun Anadolu'da yarattığı yeni kültüre ve bıraktığı izlere yoğunlaşıyor.

2011 yılında başlatılan ve tamamlandığı zaman Anadolu kültür tarihi için araştırmacılara ve okurlara kapsamlı bir külliyat sunacak olan “Anadolu Uygarlıkları Serisi” toplam 12 kitaptan oluşuyor.

Seri kapsamında yayınlanan 10. kitap olan Bizans Dönemi’nde Anadolu, konusunda uzman yerli ve yabancı Bizans araştırmacılarının kaleme aldığı 32 makale aracılığıyla hem Bizans kültürüne hem de “Bizans Anadolusu”na ışık tutuyor.

TARİHSEL BİR YOLCULUK...

Siyasi, bürokratik, askeri, iktisadi ve dini hayat hakkındaki makaleler, devlet aygıtı ve toplumsal yapı üzerine eğilirken; edebiyat, sağlık, sanat ve maddi izler temalı makaleler, gündelik hayatla ilgili değerli bilgiler sunuyor. Kitabın son bölümünde; okuyucu, Bizans Anadolusu’nun farklı bölgelerine odaklanan makaleler üzerinden tarihsel bir yolculuğa davet ediliyor.