Okurlarını bekleyen, vitrindeki yeni kitaplar

Haftanın yeni çıkan kitaplarını sizler için derledik.

Bugün 1 Kasım ve yeni ayın ilk günü...Her hafta olduğu gibi bu hafta da kitap arflarındaki yerini alan yeni eserleri sizler için hazırladık.

İyi okumalar dileriz...

Bir Masalda İki Kral Olmaz

Yakın dönem Türkiye tarihi...

Sayfa: 184

Köşedeki Dükkan

Güneşli, eğlenceli ve aşk dolu. Yüreğinizi ısınacak..

Sayfa: 304

Şeytani Boyut

Sizi daha ilk sayfasında içine çeken ve karanlık dünyasına sürükleyerek çılgınca eğlendiren bir hikâye.

Sayfa: 479

İnsan Doğasının Yasaları

İnsan Doğasının Yasaları sizi sakinleştirecek, insanları daha stratejik bir şekilde gözlemlemenizi sağlayacak, sizi gereksiz yere tüketen duygusal krizlerden kurtulmanıza yardım edecek.

Sayfa: 696

Bir Psikiyatristin Sinema Defteri - Psikolojik Film Çözümlemeleri

Uzun yıllar boyunca psikiyatri ve sanat alanında yapmış olduğu çalışmalarla adından söz ettiren Uzm. Dr. Aslı Aktümen’in kaleminden, insan ruhsallığında farklı izler bırakan on beş film ve dizinin psikolojik çözümlenmesi bu kitapta. The Truman Show'dan Black Mirror’a, Masumiyet’ten Yozgat Blues’a, Umut Işığım'dan Game of Thrones'a kadar birçok yapımın psikolojik analizlerini merak ve ilgiyle okuyacaksınız…

Sayfa: 200

İki Kez Yaşamanın Güzelliği

Dünyaca ünlü aktris Sharon Stone, sadece sağlığına değil, kariyerine, ailesine, servetine ve dünya çapındaki şöhretine de mal olan ağır bir felç geçirdi. Ölümden döndü. Bu kitapta, hayatını yeniden inşa etme çabalarını, iç huzuruna ve sağlığına yavaş yavaş nasıl kavuştuğunu anlatıyor.

Sayfa: 240

Bir Şey Olduğu Yok





Benzerini okumuştum diyeceğiniz tek bir satır yok. O kadar taze bir ses...

Sayfa: 272

Din, Darp, Futbol





Bu kitap; bir futbol tarihi, askerî tarih yahut din tarihi kitabı değildir. Ayrıca Türk futbolunun güncel problemlerine ışık tutacak somut çözüm önerilerine de ne yazık ki burada yer verilmemiştir. Din, harp ve futbolun tarih içinde nasıl olup da aynı potada eridiğini anlamaya ve tabiatıyla anlatmaya çalıştığımız bu eserde, oyun denen olgunun zaman içinde hayatımızın merkezine nasıl yerleşmiş olduğunun analizine girişilmektedir. Üstelik sadece bu analizle de yetinilmeyip oyunun geleceğimizi nasıl şekillendirebileceği hakkındaki öngörülere de yer verilmektedir.

Sayfa: 160

Jim Carrey ve Dana Vachon Anılar ve Yanılsamalar

Bu, Jim Carrey’le ilk tanışmanız olacak…

Sayfa: 264

İyileşen Evliliğim





Bu kitap bize evlilik ilişkisi içinde doğru insan olmanın yollarını anlatıyor.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com