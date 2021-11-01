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    Okurlarını bekleyen, vitrindeki yeni kitaplar

    Haftanın yeni çıkan kitaplarını sizler için derledik.
    • Özel İçerik
    • 01.11.2021 - 09:10
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    Okurlarını bekleyen, vitrindeki yeni kitaplar

    Bugün 1 Kasım ve yeni ayın ilk günü...Her hafta olduğu gibi bu hafta da kitap arflarındaki yerini alan yeni eserleri sizler için hazırladık.

    İyi okumalar dileriz...

    Bir Masalda İki Kral OlmazOkurlarını bekleyen, vitrindeki yeni kitaplar #1

    Yakın dönem Türkiye tarihi...

    Sayfa: 184

    Köşedeki Dükkan

    Okurlarını bekleyen, vitrindeki yeni kitaplar #2

    Güneşli, eğlenceli ve aşk dolu. Yüreğinizi ısınacak..

    Sayfa: 304

    Şeytani Boyut

    Okurlarını bekleyen, vitrindeki yeni kitaplar #3

    Sizi daha ilk sayfasında içine çeken ve karanlık dünyasına sürükleyerek çılgınca eğlendiren bir hikâye.

    Sayfa: 479

    İnsan Doğasının Yasaları

    Okurlarını bekleyen, vitrindeki yeni kitaplar #4

    İnsan Doğasının Yasaları sizi sakinleştirecek, insanları daha stratejik bir şekilde gözlemlemenizi sağlayacak, sizi gereksiz yere tüketen duygusal krizlerden kurtulmanıza yardım edecek.

    Sayfa: 696

    Bir Psikiyatristin Sinema Defteri - Psikolojik Film Çözümlemeleri

    Okurlarını bekleyen, vitrindeki yeni kitaplar #5

    Uzun yıllar boyunca psikiyatri ve sanat alanında yapmış olduğu çalışmalarla adından söz ettiren Uzm. Dr. Aslı Aktümen’in kaleminden, insan ruhsallığında farklı izler bırakan on beş film ve dizinin psikolojik çözümlenmesi bu kitapta. The Truman Show'dan Black Mirror’a, Masumiyet’ten Yozgat Blues’a, Umut Işığım'dan Game of Thrones'a kadar birçok yapımın psikolojik analizlerini merak ve ilgiyle okuyacaksınız…

    Sayfa: 200

    İki Kez Yaşamanın Güzelliği

    Okurlarını bekleyen, vitrindeki yeni kitaplar #6

    Dünyaca ünlü aktris Sharon Stone, sadece sağlığına değil, kariyerine, ailesine, servetine ve dünya çapındaki şöhretine de mal olan ağır bir felç geçirdi. Ölümden döndü. Bu kitapta, hayatını yeniden inşa etme çabalarını, iç huzuruna ve sağlığına yavaş yavaş nasıl kavuştuğunu anlatıyor.

    Sayfa: 240

    Bir Şey Olduğu Yok

    Okurlarını bekleyen, vitrindeki yeni kitaplar #7

    Benzerini okumuştum diyeceğiniz tek bir satır yok. O kadar taze bir ses...

    Sayfa: 272

    Din, Darp, Futbol

    Okurlarını bekleyen, vitrindeki yeni kitaplar #8

    Bu kitap; bir futbol tarihi, askerî tarih yahut din tarihi kitabı değildir. Ayrıca Türk futbolunun güncel problemlerine ışık tutacak somut çözüm önerilerine de ne yazık ki burada yer verilmemiştir. Din, harp ve futbolun tarih içinde nasıl olup da aynı potada eridiğini anlamaya ve tabiatıyla anlatmaya çalıştığımız bu eserde, oyun denen olgunun zaman içinde hayatımızın merkezine nasıl yerleşmiş olduğunun analizine girişilmektedir. Üstelik sadece bu analizle de yetinilmeyip oyunun geleceğimizi nasıl şekillendirebileceği hakkındaki öngörülere de yer verilmektedir.

    Sayfa: 160

    Jim Carrey ve Dana Vachon Anılar ve Yanılsamalar

    Okurlarını bekleyen, vitrindeki yeni kitaplar #9

    Bu, Jim Carrey’le ilk tanışmanız olacak…

    Sayfa: 264

    İyileşen Evliliğim

    Okurlarını bekleyen, vitrindeki yeni kitaplar #10

    Bu kitap bize evlilik ilişkisi içinde doğru insan olmanın yollarını anlatıyor.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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