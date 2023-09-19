Osmanlı İmparatorluğu'nda Anadolu coğrafyasının hukukunu inceleyen kitap Yazar ve akademisyen Başak Tuğ'un kaleme aldığı Namus Siyaseti kitabı, Osmanlı İmparatorluğu Anadolu coğrafyasında namus, ahlak gibi kavramlar üzerinde incelemeler sunuyor.

ensonhaber.com

Başak Tuğ Namus Siyaseti adlı çalışmasında sosyal ve hukuki pratikler üzerinden 18. yüzyıl Osmanlısı’nda cinsel ve ahlaki düzeni inceliyor. Osmanlı tebaasının arzuhalleri ile Ankara ve Bursa mahkemeleri ve Divân-ı Hümâyun’un hukuki uygulamalarından yola çıkan Namus Siyaseti – 18. yüzyıl Osmanlı Anadolusu’nda Irz, Şiddet, Hukuk erken modern denetim ve yönetim mekanizmalarının işleyişi ve modern iktidar biçimlerine geçiş sürecini toplumsal aktörlerin öznelliğini göz ardı etmeden ele alıyor.

Tuğ, 18. yüzyıl imparatorluk tarih yazımına sağladığı katkının yanı sıra cinsiyet politikalarının tarihselleştirilmesiyle günümüzdeki egemen namus siyaseti ve söyleminin tarihsel kaynaklarını tartışıyor.

Düşünmeye uyaran kitap

18. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda namus siyasetini incelemenin günümüz için önemli siyasi ve toplumsal sonuçları bulunmaktadır. Böyle bir çalışma, cinselliğin kontrolü ile İslâm hukuku arasındaki ‘fıtri’ ilişki hakkındaki varsayımlarımızı yeniden düşünmemiz için bir uyarı niteliğindedir.

Sayfa: 344

Kamusal mesele

Osmanlı İmparatorluğu’nda ahlaki düzenin idaresinin tarihselleştirilmesi, cinselliğin normatif İslâm hukukunun takdirine bırakılmış bir şey olmaktan çok, siyasi iktidar tarafından düzenlenen kamusal bir mesele olduğunu göstermektedir.

Her açında geniş kaynak özelliği taşıyan bu kitapta belki de ilk defa okuyacağınız bilgiler edineceksiniz. Yeni okumalar yapmak isten kitapseverleri tarih yolculuğuna davet ediyoruz. Osmanlı Anadolu'sunda namus, ahlak gibi kavramları derinlemesine inceleyen bu değerli çalışmayı çok seveceğinizi umuyoruz.