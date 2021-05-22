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    Osmanlılar masada yemek yer miydi tartışmasına yardımcı kitap

    Mustafa Alp Dağıstanlı'nın Bildiğin Gibi Değil: Osmanlı kitabı, döneme dair yanlış bilinen doğrulara, bildiğimizi düşündüğümüz hakikatlere müdahale ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.05.2021 - 12:23
    • Güncelleme : 22.05.2021 - 12:25
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    Osmanlılar masada yemek yer miydi tartışmasına yardımcı kitap

    Osmanlı İmparatorluğu, gündelik konuşmalarda hepimizin dediği gibi, 600 yıl yaşamış bir medeniyet.

    Ama bu 600 yılı sanki yekpare bir an gibi düşünürüz genellikle. Halbuki kuruluş aşamalarının küçük Osmanlı Beyliği'yle Kanunî Sultan Süleyman'ın muhteşem dönemi ne kadar da farklıdır.

    DEĞİŞME VE DÖNÜŞME YETENEĞİ

    Osmanlı'yı dünya tarihinin en önemli ve uzun ömürlü imparatorluklarından biri yapan şey, değişen şartlara uyum sağlama, değişme ve dönüşme yeteneğiydi.

    Osmanlılar masada yemek yer miydi tartışmasına yardımcı kitap #1

    VAR OLAN MUAZZAM ZENGİNLİK

    Bugün yaygın olan yekpare, değişmez, adeta bayraklaşmış bir Osmanlı'yı yüceltme anlayışı, bir zamanlar var olan bu muazzam zenginliği yok sayıyor, fakirleştiriyor, buduyor.

    Osmanlılar masada yemek yer miydi tartışmasına yardımcı kitap #2

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    Sayfa: 320

    ÇARPIKLIKLARI DÜZELTEN KİTAP

    Bu kitap, bütün bu çarpıklıkları düzeltmeyi ve o muazzam zenginliğin tamamını sergilemeyi amaçlamıyor tabii.

    Osmanlılar masada yemek yer miydi tartışmasına yardımcı kitap #3

    Mustafa Alp Dağıstanlı

    OSMANLI DÜNYASINA GEZİNTİ

    Buna karşılık, Osmanlı dünyasının ne büyük bir çeşitlilik, ne şaşırtıcı gerçekler barındırdığını sergilemek istiyor.

    Osmanlı dünyasında bir gezinti için buyrun...

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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