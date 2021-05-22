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- Osmanlılar masada yemek yer miydi tartışmasına yardımcı kitap
Osmanlılar masada yemek yer miydi tartışmasına yardımcı kitap
- Haber Merkezi
- 22.05.2021 - 12:23
- Güncelleme : 22.05.2021 - 12:25
Osmanlı İmparatorluğu, gündelik konuşmalarda hepimizin dediği gibi, 600 yıl yaşamış bir medeniyet.
Ama bu 600 yılı sanki yekpare bir an gibi düşünürüz genellikle. Halbuki kuruluş aşamalarının küçük Osmanlı Beyliği'yle Kanunî Sultan Süleyman'ın muhteşem dönemi ne kadar da farklıdır.
DEĞİŞME VE DÖNÜŞME YETENEĞİ
Osmanlı'yı dünya tarihinin en önemli ve uzun ömürlü imparatorluklarından biri yapan şey, değişen şartlara uyum sağlama, değişme ve dönüşme yeteneğiydi.
VAR OLAN MUAZZAM ZENGİNLİK
Bugün yaygın olan yekpare, değişmez, adeta bayraklaşmış bir Osmanlı'yı yüceltme anlayışı, bir zamanlar var olan bu muazzam zenginliği yok sayıyor, fakirleştiriyor, buduyor.
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Sayfa: 320
ÇARPIKLIKLARI DÜZELTEN KİTAP
Bu kitap, bütün bu çarpıklıkları düzeltmeyi ve o muazzam zenginliğin tamamını sergilemeyi amaçlamıyor tabii.
Mustafa Alp Dağıstanlı
OSMANLI DÜNYASINA GEZİNTİ
Buna karşılık, Osmanlı dünyasının ne büyük bir çeşitlilik, ne şaşırtıcı gerçekler barındırdığını sergilemek istiyor.
Osmanlı dünyasında bir gezinti için buyrun...
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com