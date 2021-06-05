Pen ayın kitabı Atilla Dorsay'ın tüm eserleri oldu

Pen ayın kitabı Atilla Dorsay'ın tüm eserleri oldu

PEN Türkiye Yazarlar Derneği, Ayın Kitabı olarak Atilla Dorsay'ın 50'yi aşkın kitabını seçtiğini duyurdu.

Pen Türkiye tarafından yapılan açıklamada "İncelikle, değerbilirlikle, vefayla iş görmenin mutluluğunu duyuran bir isim Atilla Dorsay. 50’yi aşkın kitabını Ayın Kitabı seçiyor, çok yaşasın çok yazsın diyoruz" denildi.

"SİNEMAYA ADANMIŞ BİR ÖMÜR"

PEN Türkiye tarafından Hayatımızı aydınlatan dostumuz Atilla Dorsay’ın muhteşem kitapları başlıklı açıklama şöyle: "Türk sinemasına adanmış bir ömür. Hemen her kuşaktan yönetmenler, oyuncular, filmler. Yazılar, eleştiriler, değerlendirmeler, jüri üyelikleri. Unutulmaz filmlerden hayatımızı değiştirenlere, dünyaya açılan sinemamızdan yeni kuşak yönetmenlere, sinemamızın çöküş ve Rönesans yıllarından değişim rüzgarlarına, Türkan Şoray’dan Yılmaz Güney’e, 100 yönetmenden 100 filme, Yeşilçam’a, Emek sinemasına Atilla Dorsay’ın kitapları. Emek yoksa hiçbirimiz yokuz, Türk sineması varsa biraz da Atilla Dorsay’la var."