Peter Ackroyd'ın İngiliz Hayalet kitabında hayaletler hikayeleri

Peter Ackroyd, bu kitapta İngilizlerin diğer halklardan daha çok hayalet gördüklerini belirtiyor.

Yüzlerce yıldır insanlar arasında varlığı yokluğu belirsiz bir söylence dolanıyor: hayalet...Fantastik bir hayal gücü ürünü mü? Öyleyse de diğer fantastik varlıklardan farklı.

Uzaklardan gelen yabancılar gibi; ejderhalar, göklerde beliren ufolar veya bazen ekranlara ucundan yakalanan Van Gölü Canavarı gibi değil, hep yakınımızı mesken tutuyor.

Mahallemizdeki metruk evde, yan odamızda veya hemen arkamızda olabilir. Dışarıda değil, içeride. Dışarıdan gelen yabancılar her kültürde farklılaşırken, içerideki yabancı her kültürde birbirine benziyor.

Peter Ackroyd

HAYALETLERİN İÇİNDE BÜYÜMEK

Hayalet geleneği İngiltere’de çok yaygın diyor, Peter Ackroyd İngiliz Hayalet'te ve en çok İngilizlerin hayalet gördüğünü savunuyor. Bu sav çok iddialı, ispatlaması da zor olsa gerek. Hepimiz az çok hayaletli hikâyelerin içinden geçerek büyüdük.

Sayfa: 272

KİM DAH ÇOK HAYALET GÖRÜYOR

Gerçekten İngilizler bizden daha mı çok hayalet görüyor? Bizim doğaötesi dostlarımız veya düşmanlarımızla bağımız ne kadar kuvvetli? Bu noktada karşımıza güçlü bir arşivcilik geleneği çıkıyor.





HAYALET HİKAYELERİ...

Ackroyd geçtiğimiz yüzyıllardan bugüne İngiltere’nin çeşitli yayınlarını; gazeteleri, kitapları, dergileri didikleyerek hayalet hikâyelerini çıkarıyor.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com