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- Peter Ackroyd'ın İngiliz Hayalet kitabında hayaletler hikayeleri
Peter Ackroyd'ın İngiliz Hayalet kitabında hayaletler hikayeleri
- Özel Haber
- 01.06.2021 - 11:50
Yüzlerce yıldır insanlar arasında varlığı yokluğu belirsiz bir söylence dolanıyor: hayalet...Fantastik bir hayal gücü ürünü mü? Öyleyse de diğer fantastik varlıklardan farklı.
Uzaklardan gelen yabancılar gibi; ejderhalar, göklerde beliren ufolar veya bazen ekranlara ucundan yakalanan Van Gölü Canavarı gibi değil, hep yakınımızı mesken tutuyor.
Mahallemizdeki metruk evde, yan odamızda veya hemen arkamızda olabilir. Dışarıda değil, içeride. Dışarıdan gelen yabancılar her kültürde farklılaşırken, içerideki yabancı her kültürde birbirine benziyor.
Peter Ackroyd
HAYALETLERİN İÇİNDE BÜYÜMEK
Hayalet geleneği İngiltere’de çok yaygın diyor, Peter Ackroyd İngiliz Hayalet'te ve en çok İngilizlerin hayalet gördüğünü savunuyor. Bu sav çok iddialı, ispatlaması da zor olsa gerek. Hepimiz az çok hayaletli hikâyelerin içinden geçerek büyüdük.
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Sayfa: 272
KİM DAH ÇOK HAYALET GÖRÜYOR
Gerçekten İngilizler bizden daha mı çok hayalet görüyor? Bizim doğaötesi dostlarımız veya düşmanlarımızla bağımız ne kadar kuvvetli? Bu noktada karşımıza güçlü bir arşivcilik geleneği çıkıyor.
HAYALET HİKAYELERİ...
Ackroyd geçtiğimiz yüzyıllardan bugüne İngiltere’nin çeşitli yayınlarını; gazeteleri, kitapları, dergileri didikleyerek hayalet hikâyelerini çıkarıyor.
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com