Euro
10.4438
0.54%
Dolar
8.531
0.46%
Altın
524.18
0.69%
Borsa
1.426
0.4%
Bitcoin
308.454
-0.24%
EXEN Coin
33.99
5.82%
16ºC
İstanbul
Bulutlu 16 C

    Peter Ackroyd'ın İngiliz Hayalet kitabında hayaletler hikayeleri

    Peter Ackroyd, bu kitapta İngilizlerin diğer halklardan daha çok hayalet gördüklerini belirtiyor.
    • Özel Haber
    • 01.06.2021 - 11:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Peter Ackroyd'ın İngiliz Hayalet kitabında hayaletler hikayeleri

    Yüzlerce yıldır insanlar arasında varlığı yokluğu belirsiz bir söylence dolanıyor: hayalet...Fantastik bir hayal gücü ürünü mü? Öyleyse de diğer fantastik varlıklardan farklı.

    Uzaklardan gelen yabancılar gibi; ejderhalar, göklerde beliren ufolar veya bazen ekranlara ucundan yakalanan Van Gölü Canavarı gibi değil, hep yakınımızı mesken tutuyor.

    Mahallemizdeki metruk evde, yan odamızda veya hemen arkamızda olabilir. Dışarıda değil, içeride. Dışarıdan gelen yabancılar her kültürde farklılaşırken, içerideki yabancı her kültürde birbirine benziyor.

    Peter Ackroyd ın İngiliz Hayalet kitabında hayaletler hikayeleri #1

    Peter Ackroyd

    HAYALETLERİN İÇİNDE BÜYÜMEK

    Hayalet geleneği İngiltere’de çok yaygın diyor, Peter Ackroyd İngiliz Hayalet'te ve en çok İngilizlerin hayalet gördüğünü savunuyor. Bu sav çok iddialı, ispatlaması da zor olsa gerek. Hepimiz az çok hayaletli hikâyelerin içinden geçerek büyüdük.

    Peter Ackroyd ın İngiliz Hayalet kitabında hayaletler hikayeleri #2

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 272

    KİM DAH ÇOK HAYALET GÖRÜYOR

    Gerçekten İngilizler bizden daha mı çok hayalet görüyor? Bizim doğaötesi dostlarımız veya düşmanlarımızla bağımız ne kadar kuvvetli? Bu noktada karşımıza güçlü bir arşivcilik geleneği çıkıyor.

    Peter Ackroyd ın İngiliz Hayalet kitabında hayaletler hikayeleri #3

    HAYALET HİKAYELERİ...

    Ackroyd geçtiğimiz yüzyıllardan bugüne İngiltere’nin çeşitli yayınlarını; gazeteleri, kitapları, dergileri didikleyerek hayalet hikâyelerini çıkarıyor.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir