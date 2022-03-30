Philippe Girard'dan bir Leonard Cohen biyografisi: Teldeki Kuş

Philippe Girard tarafından ayrıntılara özen gösterilerek yazılan ve sıcak, canlı renklerden oluşan bir paletle çizilen Leonard Cohen, kültürel bir ikonun ilgi çekici portresi...

Leonard Cohen’in yaşamının son gecesinde iniş çıkışlarla dolu hikâyesine tanıklık ettiğimiz çizgiromanda Cohen’in yolunun kesiştiği müzik dünyasının önde gelen isimleriyle de karşılaşıyoruz…

21. yüzyılın en modern, en klasik, en tavizsiz, en net ve en karmaşık ozanının hayatından enstantanelerle dolu bir çizgi roman. Kahveniz ve müziğiniz hazırsa başlayın...





Sayfa: 120

COHEN'NİN HAYATI

Philippe Girard tarafından yazılan/çizilen, Mahir Ünsal Eriş tarafından dilimize çevrilen Leonard Cohen – Teldeki Kuş Karakarga Yayınları’ndan çıktı. Bu kitapla ünlü müzisyenin hayatına yakın bir bakış sunabilirsiniz. Dünya müziğinin efsanevi ismi olan Leonard Cohen'in bilinmeyen öyküsü elimizdeki kitapta.

İletişim için:

Kitap@ensonhaber.com.tr