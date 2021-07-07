Pınar Kür'ün Bitmeyen Aşk romanı edebi eser kabul edilmemiş

Yazar Pınar Kür'ün Bitmeyen Aşk romanı dönemin Muzır diye bilinen kurulda değerlendirilmiş ama edebiyat eseri olarak kabul görmemiş.

Türk edebiyatının en önemli kalem ustalarından olan Pınar Kür'ün romanı edebi eser olarak değer görülmemiş. Tarihin tozlu sayfalarında yer alan bu ilginç haberi sizlerle paylaşmak istedik.

Pınar Kür’ün Bitmeyen Aşk romanıyla ilgili bir dava haberi… 17 Aralık 1986… Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, romanın muzır niteliğinin yanında edebî niteliğini de boş geçmemiş ve kararına, anlaşıldığı kadarıyla, başka ölçütler de eklemiş.

Erdal Öz de her zamanki ironisiyle bir açıklama yapmış:

"SEVİMLİ KURUL..."

"Demek ki hepimiz yazdıklarımızın sanatsal değer taşıyıp taşımadığını bu sevimli kuruldan öğreneceğiz…"

Ergül Tosun

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