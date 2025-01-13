Polisiye edebiyatın ustası Celil Oker'in yayınlanmamış öyküleri, Haliç Manzaralı Cinayet kitabında toplandı

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Celil Oker’in kalemini özleyenler, onu öyküleriyle yeniden keşfetmek isteyenler ve tüm polisiye severler için. Kitabın derlenme sürecine yoğun katkı sunan oğlu Ali Oker: “Celil Oker’i kaybettiğimiz 2019’un mayıs ayında yayıncılık sektöründeki arkadaşları bana taziyelerini iletirken arşivimde bulunsun diye babamın onlara yolladığı eski hikayeleri de hatırlatmışlardı. Hikayeleri toplayıp kitaplaştırma fikri bende o zaman doğdu.”

Bin Lotluk Ceset, Bir Şapka Bir Tabanca, Çıplak Ceset, Kramponlu Ceset, Rol Çalan Ceset, Yenik ve Yalnız, Son Ceset, Ateş Etme İstanbul, Sen Ölürsün Ben Yaşarım ve Beyaz Eldiven Sarı Zarf adlı eserleriyle polisiye edebiyatın en çok aranan isimlerinden olan, 2019 yılında kaybettiğimiz Celil Oker, yarattığı dedektif Remzi Ünal karakteriyle okuyucuların gönlünde taht kurdu.

2020 yılında Türkiye Polisiye Yazarlar Derneği’nin düzenlediği Kristal Kelepçe Ödülleri’nde ‘Büyük Usta’ ödülüne layık görüldü.

Kitapları Almanya, İspanya, Yunanistan ve Hollanda’da yayınlandı. Yazın hayatı boyunca ansiklopedi ve reklam metin yazarlığı, çevirmenlik ve gazetecilik yapan Celil Oker’in eserleri, geniş kitlelerce okunmaya devam ediyor.

Celil Oker’in sevilen kitaplarının özel baskıları geçtiğimiz yıllarda Altın Kitaplar tarafından yayınlanmış ve polisiye severlerin büyük ilgisiyle karşılaşmıştı.

Bu kez yazarın daha önce yayımlanmamış öyküleri Altın Kitaplar etiketiyle okurlarla buluşuyor. Kitabın girişini de yazan oğlu Ali Oker, öykülerin derlenme sürecini anlattı.

"HALİÇ MANZARALI CİNAYET"

«Celil Oker’i kaybettiğimiz 2019’un mayıs ayında yayıncılık sektöründeki arkadaşları bana taziyelerini

iletirken arşivimde bulunsun diye babamın onlara yolladığı eski hikayeleri de hatırlatmışlardı. Bunlardan ilki babamın Boğaziçi Üniversitesindeki tiyatro kulübünden arkadaşı Mehmet İnhan’dı. Babam Mehmet İnhan’ın internette yayınlanan Publitory isimli mecrasına 2015-2016 yılında 4 tane hikaye yollamış. Hikayeleri toplayıp kitaplaştırma fikri bende o zaman doğmuştu. Ardından annemle birlikte babamın kütüphanesinde yaptığımız araştırma sonunda, gene üniversite yıllarından arkadaşı Semih Gümüş’ün yönetiminde çıkan Notos’da, kitaba da adını veren ‘Haliç Manzaralı Cinayet’ isimli hikayesini bulmuştuk.

"HEPSİNE TEŞEKKÜR BORÇLUYUM"

Ancak, hikayelerin büyük bölümü Mylos yayın grubu bünyesinde Özlem

Özdemir yönetiminde hazırlanan, polisiye tutkunlarının da tanıdığı 2 aylık polisiye dergisi 221B’de 2016 ve 2017 yılında yayınlanmış. Özellikle hastalığı sırasında 221B ekibinin babamın çalışmalarını sevgi ve heyecanla desteklemesi, onun üretkenliğini kamçılamış. Bu saydığım insanların hepsine teşekkür borçluyum. Kitabın en sonunda yer alan ‘Şimdi Bir Oyun Oynayacağız Seninle’ isimli hikayesinin de, annemin giriştiği neredeyse arkeolojik bir çalışma sayesinde bugün yayın hayatına devam etmeyen Aries isimli dergide 2003 yılında yayınlandığını keşfettik."

"KİTAPLARINI İLK ANNEME OKUTURDU"