Raflardaki yerini alan yeni çıkan kitaplar

Yeni haftada yeni kitaplar da boy göstermeye başladı. Onlardan bir seçki..

Bugün ilk iş günü ve yepyeni bir haftaya daha başlamış bulunmayız. Herkese keyifli bir hafta diliyoruz. Bunun yanında yeni çıkan kitaplar da var, onları sizlere sunuyoruz.

İki okumalar...

Turna ve Gayda

Edebiyatımızın önemli isimlerinden Berat Demirci’nin kitabı, Turna ve Gayda ismiyle Muhit Kitap’tan çıktı. Unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi kendine has üslubu ve terimleriyle anlatan yazar, okura yeni şeyler öğrenmenin sözünü veriyor. Bir mahalle oyunundan bahsederek başlayan kitap; at ve köpeklerin özelliklerinden, çeyiz geleneğinin önemli unsurlarına; iğde mevsiminden, tren istasyonlarına kadar zengin bir içeriğe uzanmaktadır.

Sayfa: 136

Bereket Sende

Bu kitapta bolluk ve bereket enerjisinin ne olduğunu ve nasıl çalıştığını göreceksiniz. Uygulaması kolay etkili teknikleri kullanmaya başladığınızda sürekli olarak bereket enerjisinde kalabilmeyi öğreneceksiniz.

Sayfa: 242

Sen Buradaydın

Sen Buradaydın, sizi bir akıl hastanesinin yıkıntılarından dünyanın en büyük eğlence parkını da içeren şehrin farklı yerlerindeki viranelerine götürecek unutulmaz bir kalp kırıklığı, dönüşüm ve dostluk hikâyesi…

Sayfa: 96

Semenderlerle Savaş

1936'da yayınlanan bu başyapıt sadece içeriğiyle değil, biçimsel açıdan da öncü bir eser. Farklı anlatım teknikleri, epik-absürt öğeleri ve kara mizahıyla distopik roman türünün 20. yüzyıldaki en önemli örneklerinden biri olarak kabul edilen Semenderlerle Savaş, Ekin Uşşaklı'nın çevirisiyle…

Sayfa: 288

Belki de Gerçekten Mümkündür Dönmek





Belki de Gerçekten Mümkündür Dönmek'te Mustafa Okumuş, ardında bıraktıklarını hatıralarındaki gibi bulamayanların, geçmişte demirleyip yaşamı kaçıranların, kanadı kırılmış kuşların, özlemleriyle hayata tutunmaya çalışanların öyküleriyle buluşturuyor okuru. Görünenin altında saklananları, kelimelerin altındaki yakıcı anlamları, bir çocuğun soldurulan gülüşünü, bir kadının yıllanmış umutsuzluğunu, hayattan vazgeçişleri, kırılan inançları, farklı bakış açılarıyla, kimi zaman sakince kimi zaman derinden yükselen bir çığlıkla anlatıyor.

Sayfa: 109

Kurtuluş Projesi

Bu kitabı okumak hayatınızda gördüğünüz en iyi fen bilgisi öğretmeniyle uzay yolculuğuna çıkmak gibi… Ödeviniz de dünyayı kurtarmak.

Sayfa: 536

Ömer'in Çocukluğu

Muallim Naci, çarpıcı sadelikte ve akıcılıkta yazmış olduğu Ömer’in Çocukluğu ile her yaştan okurun evine çocukluğuyla misafir oluyor…

Sayfa: 88

Suda Kaybolmak

Alt Kardeşler Chris ve Francis, her gün hızla yaşlandıkları inanılmaz yaz macerasından sonra kendilerini, büyük bir fırtınanın ortasında bulur. Anne babalarını kurtarmak için şehir merkezine gitseler de, her yeri çoktan sular basmıştır. Çocuklar, terk edilmiş ofis binasında mahsur kalır. Üstelik, gizemli bilmecelerin bulunduğu yeni bir ruloyla! Neyse ki, teknelerden anlayan Mariana da onlara katılır. Yat, fıçı, gondol gibi çeşitli araçlarla selde sürüklenen üçlü, tüm dünyayı yutan suların çekilmesi için bilmeceleri çözme telaşına düşer...

Sayfa: 240

Yanardağın Yankısı

Çocuk ve gençlik yazınımızda birçok nesli etkileyen yüze yakın kitaba hayat veren Gülten Dayıoğlu'nun kaleminden Yanardağın Yankısı, bizleri gezegenimiz üzerine düşünmeye yönlendiriyor, geleceğimizle ilgili merak uyandırıyor.

Sayfa: 344

Sonsuzluk

Felsefe, sanat ve matematiğin bu heyecan verici karışımı, karşı konulmaz bir konseptin kapılarını aralıyor.

Sayfa: 64

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com