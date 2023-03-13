Renklerin sözcüklerde ışıdığı bir sanat şöleni: Matisse'in Işığı Asuman Portakal'ın imzasını taşıyan Matisse'in Işığı, rengi yeniden icat eden Henri Matisse'in yaşamından ve yapıtlarından izler taşıyan öykülerden oluşuyor.

Modern resmin babası Matisse'i, bir kitap kahramanı olarak kurguya yerleştiren ve ona ait özgün sözler eşliğinde edebî anlatımını güçlendiren eser; ünlü sanatçının esin kaynakları ve yaratım süreci hakkında gerçekçi bilgiler paylaşıyor. Girişteki sunuş yazısı ve sonundaki kronolojik biyografi bölümü ile Matisse'in sanat evrenine çok daha yakından bakma fırsatı sunan kitap; anlatısında önemli sanat koleksiyonerlerine de yer vererek çağdaş sanatın yıllar içindeki gelişimine ayna tutuyor. Matisse'in yaydığı ışık sayesinde renklerin bu kadar konuşkan olduğuna inanamayacaksınız.

Matisse'in Işığı; renklerden sözcüklere uzanan bir yolculuğa çıkarıyor okurları; sadelik, neşe ve içtenlikle tuvale yansıyan resimleri sanata sımsıkı sarılan öykülerde buluşturuyor.

Yazar Asuman Portakal, Matisse'in yirminci yüzyılın ilk yarısında çizdiği altı farklı tablosundan esinlenerek kaleme aldığı bu öykülerinde, renklerle oynamayı seven bir dehanın sanat yoluyla hayata kafa tutuşuna tanıklık ettiriyor. Renkleri bir çocuk kahkahası gibi kullanan Matisse'in; kızı, kedileri, Japon balıkları ve hatta makası konuşuyor öykülerde.

Renkli kağıtlardan hayatlar...

Onlar konuştukça sözcükler gözümüze gözümüze koşan renklere bürünüyor; sanatçının resimleri düşlerimizde yeniden hayat buluyor. Matisse'in ışığa buladığı fırçasıyla renklere şarkılar söyletmesi, üstüne bir de oyduğu renkli kâğıtlardan harikalar yaratması da cabası.

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Çok yönlü sanat

Çok yönlü sanatsal kişiliği ve öncülüğünü üstlendiği Fovizm akımıyla çağdaş resim tarihine adını büyük harflerle yazdıran Henri Matisse'i günümüz çocuklarına ve her yaştan resimsevere tanıtmak arzusuyla hazırlanan bu kitap; ışıkla ve renklerle bir sihirbaz edasıyla oynayan büyük bir sanatçıyı odağına almakla kalmıyor, aynı zamanda geçtiğimiz yüzyılın ilk yarısının siyasi ve toplumsal atmosferinin de muhteşem bir panoramasını çiziyor.