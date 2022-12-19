Rusya'da bir dönem yasaklı olan 1984 romanı, en çok okunan kitap oldu

Rusya'da bir dönem yasaklı olan 1984 romanı, en çok okunan kitap oldu

İkinci Dünya Savaşı yıllarında Batı ve Rusya arasında esen soğuk rüzgarlar edebiyatı da etkiledi. George Orwell'ın Rusya'da okunması yasaklanan romanı 1984, en çok okunan kitap haline geldi.

George Orwell takma adıyla tanınan İngiliz yazar Eric Arthur Blair, romanı 1949'da, II. Dünya Savaşı'ndan kısa süre sonra ve Batı'yla Sovyetler Birliği arasındaki Soğuk Savaş başlamadan önce yayınlamıştı. Roman, Sovyetler Birliği'nde 1988'e kadar yasaklı kaldı.

Ünlü yazarın bu romanı yayınlandığında adeta yer yerinde oynamıştı. Hem dönemin koşullarını hem de geleceğe dair kehanetlerde bulunan 1984 romanı, günümüzde bile en çok okunan çağdaş klasiklerin başında geliyor.

İkinci Dünya Savaşı yıllarında Batı ve Rusya arasında cerayen eden sorunlar her alanda olduğu gibi kültürü de etkiledi. Bunun üzerine dönemin SSCB'nin (Sovyet Soyalist Cumhuriyetler Birliği) aldığı karar üzerine bu kitabın ülkede okunmasını yasaklandı.

Sovyet Rusya'yı eleştiren kitap

Sovyet Rusya’ya bir eleştiri niteliğinde olan bu kitap, günümüz siyasetinin baskısı, toplumdaki adaletsizliği, insanların tek tipleştirilmek istenmesi, zihnin kontrolü ve bireyselliğin yok edilmesi gibi kavramlar üzerinde de duruyor.

Ütopik olduğu kadar gerçekçi yönlere de yer veren roman, sizi yaşadığınız toplum düzeni içerisinde de düşünmeye davet ediyor.





En çok okunan kitap oldu

George Orwell'in sürekli anlamsız bir savaşla meşgul olan baskıcı bir rejim altında yaşayan yurttaşları anlatan Bin Dokuz Yüz Seksen Dört romanı, Rusya'da en çok okunan kitap haline geldi.

Sayfa: 352

Klasikleşmiş roman

Klasikleşmiş romanın, Rusya'nın çevrimiçi kitap satıcısı LitRest'te 2022'de kurgu kategorisinde en çok indirilen, tüm kategorilerdeyse ikinci en çok indirilen kitap olması dikkat çekti.