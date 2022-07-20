Sabah saatlerinde yarım saat kitap okumak zihni canlandırıyor

Kitap okumanın yeri ve zamanı yoktur ama sabah saatlerinde okunan birkaç sayfa kitap, zihni adeta canlandırıyor.

Türkiye'de son zamanlarda kitap okuma oranlarında ciddi bir artış söz konusu. Bunun için hayatın her alanında kitap okumak, kitaba ciddi zaman ayırmak gerekiyor. Genelde akşam eve gelindiğinde ve yatmadan önce kitap okuruz ama sabah saatlerinde okunan kitabın tadı bir başka oluyor desek yeridir..

Sabah kalkındığında okunan her satır insanın zihnine çivi gibi çakılıyor. Bu aynı zamanda unutkanlığı da azaltıyor. Çünkü sabah zihin çok temiz ve dinçtir. Sabah kitap okumaya ayrılan yarım saat zihninizi daha da güçlendirecektir.

Yeni dünyalara yelken açmak

Kitap okumak kişinin yeni dünyalara yelken açmasıdır. Yeni duygular, yeni şehirler, yeni insanlar tanımasını sağlar. Empati yeteneğini geliştirirken birçok şey öğretir. İnsanlar okudukça stresi azalır.

Beyin gelişimine etkisi

Farklı ifade türlerine yeni yeni kelimelere denk gelen kişiler hem kelime dağarcığını genişletir hem de kendini ifade ediş şekli genişler. Düzenli kitap okumanın önemi saymakla bitmez.

Kitap okuyan ve okumayan insan arasında çok bariz farklar vardır. Kitap okumak az zamanda çok şey yaşamak, görmek, geçirmektir. Kişinin beyin gelişimini dahi etkiler