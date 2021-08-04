Sabahattin Ali'nin kitaplarına olan ilgi

Cumhuriyet dönemi yazarlarından olan, karanlık bir cinayet sonucu öldürülen Sabahattin Ali'nin kitapları çok okunuyor. Bu ilginin altında yatan sebepleri yazdık...

1948 yılında karanlık bir cinayete kurban giden usta yazar, hâlâ tüm okurların hafızalarında yerini koruyor. Eserleri baskı üstüne baskı yapan, Kürk Mantolu Madonna romanıyla efsaneleşen Ali, esrarengiz bir cinayet sonucu hayattan koparıldı.

Toplumcu gerçekçi eserleriyle edebiyatımızda en çok okunan kalemlerin başında gelen Sabahattin Ali’nin ismi hem ülkemizde hem de dünya kamuoyunda önemli yere sahip.

SÜRGÜNDE BİR YAZAR...

Yazdıkları ve öne sürdüğü fikirleriyle dönemin yönetimince sakıncalı bulunan Ali’nin hayatı hapishanelerde ve sürgünlerde geçti. Türkiye’nin değişik vilayetlerinde dört duvar arasında kalan usta yazar, ülkesine olan sevdası ve aşkıyla yaşadı.

Sabahattin Ali, 25 Şubat 1907’de Edirne Vilayeti’nin Gümülcine Sancağı’na bağlı Eğridere kasabasında hayata gözlerini açtı. Babasının devlet memuru olması sebebiyle okulu farklı illerde bitiren Ali, Yozgat’ta ilkokul öğretmenliği yaptı.

ÇOK SEVDİĞİ KIZI FİLİZ DÜNYAYA GELDİ

Sabahattin Ali, Konya’da bulunduğu sırada Mustafa Kemal Atatürk’ü eleştiren sözler sarf eder ve tutuklanarak Sinop cezaevinde bir yıl olan cezasını çekmeye başlar.

Daha sonra Cumhuriyetin onuncu yıl dönümü vesilesiyle çıkarılan genel bir afla özgürlüğüne kavuşur. Aliye Hanım ile 1935’te dünya evine giren Sabahattin Ali’nin bu evliliğinde kızı Filiz Ali dünyaya gelir.

KİTAPLARINA OLAN İLGİ

Yazarın hayatından kısa bir kesit sunduk.. Ama konumuz başka, o da; yazarın romanlarına, hikayelerine son yıllarda artan ilgi. Özellikle Ali'nin efsaneleşen romanı Kürk Mantolu Madonna, hemen herkesin kitaplığında bulunuyor.

Sabahattin Ali'nin bu denli okunmasının altında evvala toplumcu gerçekçi kimliği ve insan psikolojisini çok iyi biçimde resmetmesidir.

İÇİMİZDEKİ ŞEYTAN

Yazarın İçimizdeki şeytan romanı yukarıda bahsettiğimiz insan pikolojisi üzerindeki etkisi en iyi açıklayan, anlatan romanıdır.

Dolayısyla ölümünün üzerinde yarım asır geçmesine rağmen bu kadar okunması ve okurlar nezdinde unutulmaması son derece sevindirici bir gelişme olsa gerek.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com