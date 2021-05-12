Sabahattin Ali'nin kadrajından insan manzaraları

Yazar Sabahattin Ali gittiği, gezdiği yerlerde gördüğü insan manzaralarını kadrajıyla ölümsüzleştirmiş.

Cumhuriyet dönemi aydınlarından , yazarlarından olan Sabahattin Ali, çok iyi bir yazar olmasının yanında aynı zamanda usta bir fotoğrafçıymış.

Öyle ki yazarın gezdiği ve gördüğü yerlerde karşılaştığı insan manzaralarını kadrajıyla ölümsüzleştirmiş.

İşte yazarın çektiği fotoğraflardan birkaçı..

Ergül Tosun

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