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- Sabahattin Ali'nin kadrajından insan manzaraları
Sabahattin Ali'nin kadrajından insan manzaraları
Yazar Sabahattin Ali gittiği, gezdiği yerlerde gördüğü insan manzaralarını kadrajıyla ölümsüzleştirmiş.
- Özel İçerik
- 12.05.2021 - 14:23
- Güncelleme : 12.05.2021 - 14:25
Cumhuriyet dönemi aydınlarından , yazarlarından olan Sabahattin Ali, çok iyi bir yazar olmasının yanında aynı zamanda usta bir fotoğrafçıymış.
Öyle ki yazarın gezdiği ve gördüğü yerlerde karşılaştığı insan manzaralarını kadrajıyla ölümsüzleştirmiş.
İşte yazarın çektiği fotoğraflardan birkaçı..
Ergül Tosun
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