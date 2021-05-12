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    Sabahattin Ali'nin kadrajından insan manzaraları

    Yazar Sabahattin Ali gittiği, gezdiği yerlerde gördüğü insan manzaralarını kadrajıyla ölümsüzleştirmiş.
    • Özel İçerik
    • 12.05.2021 - 14:23
    • Güncelleme : 12.05.2021 - 14:25
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    Sabahattin Ali'nin kadrajından insan manzaraları

    Cumhuriyet dönemi aydınlarından , yazarlarından olan Sabahattin Ali, çok iyi bir yazar olmasının yanında aynı zamanda usta bir fotoğrafçıymış.

    Öyle ki yazarın gezdiği ve gördüğü yerlerde karşılaştığı insan manzaralarını kadrajıyla ölümsüzleştirmiş.

    İşte yazarın çektiği fotoğraflardan birkaçı..

    Sabahattin Ali nin kadrajından insan manzaraları #1

    Sabahattin Ali nin kadrajından insan manzaraları #2

    Sabahattin Ali nin kadrajından insan manzaraları #3

    Sabahattin Ali nin kadrajından insan manzaraları #4

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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