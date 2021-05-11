Yazar Sabahattin Ali'nin Sırça Köşk kitabı,yazarın en çok beğenilen ve okunan kitaplarından birini teşkil ediyor.Bu güzel eseri haftanın okuma parçası olarak sunuyoruz.

Cumhuriyet dönemi yazarlarından olan Sabahattin Ali, yazın dünyamıza pek çok eser kazandırdı. Sabahattin Ali, denilince onun kült eseri Kürk Mantolu Madonna kitabı aklımıza gelir. Bunun yanında İçimizdeki Şeytan, Kuyucaklı Yusuf gibi çok okunan kitaplara da imza attı.

Usta yazarın Sırça Köşk kitabının değeri de saydıklarımızın altında değil. Son derece dokunaklı ve toplumun değer yargılarından oluşan öyküler barındırıyor Sırça Köşk.

Kitap Ayracı olarak Sırça Köşk'ü haftanın okuma parçası seçiyoruz. ..

13 ÖYKÜ, 4 MASAL...

Sırça Köşk, Sabahattin Ali’nin 1944-47 arası kaleme aldığı öykülerinden derlenerek okura sunulmuştur. Kitap, 13 öykü ve 4 masaldan oluşuyor. İlk baskısı 1947’de yapılmış ve hemen o yıl, içeriği nedeniyle Bakanlar Kurulu tarafından dağıtım yasağı ve toplatma kararı alınmıştır.

Gündelik yaşamda her an rastlayabileceğimiz türden insanların öyküleri, sade ve akıcı bir dille ete kemiğe bürünüyor.

Anadolu gerçekliği yazarın güçlü gözlemciliğiyle buluşunca; okur, öykülerde geçen yaşamları ve olayları kılcal damarlarına kadar hissediyor adeta.

NAKIŞ NAKIŞ ÖYKÜLER

Öykü karakterleri, bulunduğu olay örgüsü içerisinde hiç de yapay durmuyor, aksine kalemin gücü onları nakış nakış işliyor ve okurun karşısına çıktıklarında, hani elini uzatsalar tutacakmışız gibi gerçekçi…

OTOBİYOGRAFİ ÖZELLİĞİNDE

Yazar, Sırça Köşk’teki her bir öyküsünde kendi yaşamının izlerini, yer ve mekânların eşliğinde sunuyor okura. Bu anlamda bir otobiyografik anlatının varlığından da söz edebiliriz.

Sabahattin Ali

BİR BAŞKALDIRI...

Öyle ki, o yazın ve düşünce yolculuğunun onu cinayete kadar götüren atmosferini adım adım takip edebiliyorsunuz. Özellikle Sırça Köşk masalı dönemin egemen düzenine hem güçlü bir eleştiridir hem bir başkaldırı…

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com