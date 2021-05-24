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    Şair Ahmed Arif'in bilinmeyen fotoğrafları günyüzüne çıktı

    Şair-yazar ve ressam Serpil Erdoğan, edebiyatımızın büyük şairlerinden dayısı Ahmed Arif’e dair çocukluk anılarını ve bugüne kadar hiç yayınlanmamış fotoğraflarını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2021 - 11:41
    • Güncelleme : 24.05.2021 - 11:55
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    Şair Ahmed Arif'in bilinmeyen fotoğrafları günyüzüne çıktı

    Büyük şairlerinden Ahmed Arif’e dair anılar ve günyüzüne çıkmamış yeni fotoğraflarI görücüye çıktı. Usta şairin gençliği ve son zamanlardaki fotoğrafları insanları zaman tüneline sokuyor.

    Ahmed Arif’in 70-80 yıllık fotoğraflarını gördüğünüzde çoğunuz benim gibi uzun uzun fotoğraflara bakıp, iç çekeceksiniz. Ahmed Arif’in yazdığı o kavga ve sevda şiirlerini düşüneceksiniz.

    Hasretinden prangalar eskittim kitabında yer alan başlıca Anadolu, Otuz üç kurşun Sevdan beni gibi hepimizin diline dolanan mücadele ve sevda şiirlerini okumayan ezberlemeyen yoktur sanırım.

    İLK DEFA ORTAYA ÇIKAN FOTOĞRAFLAR

    Ankara’da yaşayan ve kendisi gibi sanatı da mütevazi olan Serpil Erdoğan, şiir, çocuk kitapları ve resim ile ilgileniyor. Serpil Erdoğan, fotoğrafları ilk kez gazeteci Vedat Araz ile paylaştı.

    Dayısı gibi edebiyatla uğraşan Serpil Erdoğan’ın edebiyat dünyasıyla ilk kez paylaştığı anı ve fotoğraflarla siz değerli okuyucularımızı zamanda yolculukla başbaşa bırakıyorum.

    Şair Ahmed Arif in bilinmeyen fotoğrafları günyüzüne çıktı #1

    Ahmed Arif yeğenleri Serhat Erdoğan ve Serpil Erdoğan ile. Ankara / 1971

    Şair Ahmed Arif in bilinmeyen fotoğrafları günyüzüne çıktı #2

    Ahmed Arif’in 1954 yılında kız kardeşi Nezihe Erdoğan ve erkek kardeşi Orhan Önal ile Diyarbakır Bismil’de.

    Şair Ahmed Arif in bilinmeyen fotoğrafları günyüzüne çıktı #3

    Ahmed Arif, 17 Nisan 1940 yılında henüz 13 yaşındayken, kız kardeşi Nezihe’ye hediye ettiği fotoğraf.

    Şair Ahmed Arif in bilinmeyen fotoğrafları günyüzüne çıktı #4

    Ahmed Arif’in 1980’lerde annesi Arife Önal ve kız kardeşi Nezihe Erdoğan’a ile...

    Ahmed Arif ile kız kardeşi Nezihe Erdoğan’ın 1950’li yıllarda Diyarbakır Bismil’deŞair Ahmed Arif in bilinmeyen fotoğrafları günyüzüne çıktı #5

    Ahmed Arif ile kız kardeşi Nezihe Erdoğan’ın 1950’li yıllarda Diyarbakır Bismil’de.

    Şair Ahmed Arif in bilinmeyen fotoğrafları günyüzüne çıktı #6

    Ahmed Arif’in yeğeni Serpil Erdoğan’a 1968 yılında hediye ettiği bebek..

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com


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