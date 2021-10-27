Satış rekorları kıran Şule Yüksel Şenler'in romanı: Huzur Sokağı

İki yıl önce hayatını kaybeden yazar Şule Yüksel Şenler'in Huzur Sokağı romanı, yayınlandığında adeta fırtınalar estirdi. Yazar, bu romanıyla birlikte geniş çevrelerce tanındı.

Şule Yüksel Şenler'in Huzur Sokağı romanı, ilk olarak 1969 ve 1970 yılları arasında tefrika olarak gazetelerde yayınlanmaya başlandı. Yüksel öyle bir dönemde romanı yazdı ki adeta bütün şimşekleri üzerine çekti.

Bahsettiğimiz yıllarda İslam'ın özgürlükçü yönününden bahsetmek, türban takmak ya da İslam'a vurgu yapmak neredeyse tabuydu.

Şule Yüksel Şenler, zoru başardı ve Huzur Sokağı romanını kaleme aldı, yayınladı. Ardından başlayan soruşturmalar, davalar biribirini izledi.

28 Ağustos 2019'da hayatını kaybeden Şenler, 29 Mayıs 1939'da Kayseri'de dünyaya geldi.

Gelenekçi ve muhafazakar aile yapısından gelen Şenler'in hayatı bu sarmal çerçevesinden şekillendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı tanıştırmasıyla da bilinir.

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BAŞÖRTÜSÜ MODELİ

Kendine has başörtüsü modelini oluşturan Şenler, henüz genç yaşta 21 yaşında gazeteciliğe başladı. Yeni İstiklal gazetesinde keleme aldığı yazılar nedeniyle hakkında çeşitli davalar açıldı.

1965'te tesettüre girdi, Anadolu'yu baştan sona gezerek konferanslar verdi, genç kızlara örnek oldu.

Şule Yüksel Şenler, adeta tek başına bir orduydu.

CEZAEVİ YILLARI...

Dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a yazdığı bir mektuptan dolayı "hakaret ettiği" gerekçesiyle yargılandı, sekiz ay cezaevinde kaldı. Huzur Sokağı romanı filme de uyarlandı. Başrollerini İzzet Günay ve Türkan Şoray paylaştı.

YANKI UYANDIRAN ROMAN

Yazarın bu duruşu adeta bir milat oldu, derin yankılar uyandırdı. Kitap yayınlanır yayınlanmaz büyük satış rekorları kırdı. Şule Yüksel Şenler bir ikon haline geldi. Muhafazakar aile resmini çizen Şenler'in romanı, pek çok kesimde olumlu-olumsuz eleştiri aldı.

Ama nihayetinde Huzur Sokağı, 7 Eylül 2012'de diziye uyarlandı ve çok beğenildi. Beğenilmekle beraber yine de tartışmaların odağından kurtulamadı. Şule Yüksel Şenler verdiği bir söyleşide, romanının diziye uyarlandığından haberinin olmadığını, televizyondan öğrendiğini ve buna çok kırıldığını ifade etmişti.

TASAVVUF GELENEĞİNİN ÜRÜNÜ

Tasavvuf geleneğinin bir ürünü olan roman, zor koşullarda yayınlandı. Sevgi, merhamet, şefkat gibi simgeler etrafından şekillenen kitap, Şüle Yüksel Şenler'in adıyla özdeşleşti.

Bir solukta okunan, oldukça duru ve sade bile sahip olan Huzur Sokağı romanı, günümüzde bile okuyucuların talep ettiği kitapların başından gelmektedir.

Ergül Tosun

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