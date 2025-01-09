Selim İleri yıllar önce Ensonhaber'e konuşmuştu: Ölümden korkmuyorum; ölüm Allah'ın emri

Özel Haber

Yarım asırlık bir yazı işçisi.

Dile kolay… Verdiği eserlerle Türk Edebiyatı’nın önde gelen ismi... Üretken, özgün, bir kalem ustasından bahsediyorum.

Selim İleri…

75 yaşında hayatını kaybetti. Üzgünüz... Sayısız kitabın yazarı, edebiyat çınarı büyük usta da bu dünyadan göçtü. Bize bıraktığı en büyük miras ise tabii ki kitaplarıdır ve ve biz okurları olarak bu büyük mirasa her zamankinden daha çok sahip çıkacağız.

Yattığın yer incinmesin, nurlar içinde yat Selim İleri. Yazarla 2017 yılında Sona Ermek kitabı üzerine sohbet gerçekleştirmiştik.

Usta yazarın yarı otobiyografik romanı Sona Ermek’te İleri’nin pişmanlıkları, aşkları, özlemleri yer alıyor.

Kısacası bu romanda Selim İleri vardı.

İleri’nin kitabını daha önce Kitap Ayracı sayfasında siz değerli okurlara bahsetmiştim. Yazarlık hayatına pek çok eser sığdıran usta kalem ile edebiyattan, hayata, anılardan, tatlı sert kavgalardan ve tabii ki kitaplardan konuşmuştuk.

"ÖLÜM ALLAH'IN EMRİ

Kendisine "Ölümden korkuyor musunuz" sorumuza şöyle cevap vermişti usta yazar;

"Ölüm Allah’ın emri elbette. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın çok güzel bir deyişi vardır." "Ne kadar güzel yaz gecesi, boğaz ışıklar, bütün bunlardan ayrılmak" kısa ama etkileyici bir söz. Ölüm değil ama, bütün bunlardan ayrılmak zor oluyor."