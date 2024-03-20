Selma Lagerlöf'un ruhsal yıkımın ardından masalsı bir anlam arayışı romanı: Gösta Berling Efsanesi Nobel Edebiyat Ödülü sahibi İsveçli yazar Selma Lagerlöf'ün Göste Berling Efsanesi romanı, Everest Yayınları tarafından yayınlandı. Yazarın bu eseri özgün olmakla beraber masalsı bir anlatı sunuyor.

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Ruhsal yıkımın ardından masalsı bir anlam arayış ıNobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan hem ilk kadın yazar hem de ilk İsveçli yazar olarak adını dünya edebiyatının unutulmazları arasına yazdıran Selma Lagerlöf, Gösta Berling Efsanesi romanında alıştığı hayat düzeninden uzaklaşan ve hayatın anlamından uzaklaştığını düşünen bir papazın aniden değişen ve masalsı olaylarla yeni bir dünyaya kapı aralayan öyküsünü anlatıyor.

Efsanelere ve masallara anlatımında büyük yer ayıran yazar, 1909 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'ne yüksek idealizm, canlı hayal gücü ve manevi algılama yeteneği ile karakterize yazıları gerekçesi ile layık görülürken 19 ve 20'nci yüzyılın alanında öncü yazarları arasına adını yazdırdı.

Yazarın 1891'de yazdığı ilk romanı olarak günümüzde bile ilgiyle okunan Gösta Berling Efsanesi, 1924 yılında beyazperdeye taşındı ve Mauritz Stiller'in yönettiği, Greta Garbo'nun başrolünde olduğu aynı isimli filme ilham kaynağı oldu.

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"Büyük hikaye anlatıcısı"

"Bu büyük hikâye anlatıcısının her kitabı bize sanatınınşaşırtıcı örneklerini sunmaya devam ediyor...Avrupa'da hiç kimse bu kadar unutulmaz masallar anlatamaz.”

Hermann Hesse

Fotoğrafı paralara basıldı

İsveç Ulusal Bankası'nın, ülkenin ilk Nobel ödüllü yazarına saygı duruşu 1990'ların ilk yıllarından 2016'ya kadar dolaşımda olmuş 20 İsveç kronu banknotunun üzerinde Selma Lagerlöf' ün portresi ve Gösta Berling Efsanesi' nden bir alıntı yer alıyor.

Selma Lagerlöf

Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan hem ilk kadın yazar hem de ilk İsveçli yazar. Bir çiftlikte dünyaya geldi. Çocukken geçirdiği hastalık yüzünden bir süre engelli olarak yaşadı. Evde özel eğitim gördü.

Daha sonra öğretmen okuluna gitti. Mezun olunca öğretmenliğe başladı. İlk romanı sinemaya uyarlandı.

Kitapları sinemaya ve dizilere uyarlandı

İsveç edebiyatında romantizm ekolünün canlanışında önemli rol oynadı. Öğretmenliği bırakarak yurt dışı gezilerine katıldı ve kendini tamamen yazmaya verdi.

Çağdaş öykü yazarlarının önde gelen isimlerinden kabul edildi. Efsane ve masallara dayanan eserleriyle tanındı. Kitapları birçok dile çevrildi. Sinema ve televizyona uyarlandı.

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