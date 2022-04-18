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    Sicim teorisinin gizemi Evrenin Zarafeti kitabıyla çözülüyor

    Brian Greene'in Evrenin Zarafeti kitabıyla dünyamızı, evrenimizi daha yakından tanıyacaksınız.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2022 - 10:53
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    Sicim teorisinin gizemi Evrenin Zarafeti kitabıyla çözülüyor

    Greene'in uzman bilimsel kavrayışı ile edebî yaratıcılığının benzersiz bir karışımı olan Evrenin Zarafeti, bizi muhteşem evrenimizin nasıl çalıştığını anlamaya daha da yaklaştıran heyecan verici bir okuma şöleni.

    Dünyanın önde gelen sicim kuramcılarından Brian Greene, ustalıkla ve anlaşılır bir dille kaleme aldığı Evrenin Zarafeti'nde 20. yüzyıl fiziğinin "her şeyin kuramı" arayışının ardındaki bilimsel hikâyeyi ve insani çabayı anlatıyor, kuantum mekaniğinden genel göreliliğe kadar pek çok kavram üzerinden sicim kuramını çevreleyen gizem perdesini aralıyor.

    Fizik kuramı

    Bugün dünyanın her yerinde matematikçiler ve fizikçiler en iddialı fizik kuramlarından biri olan süpersicim kuramı üzerine hararetle çalışıyor. Sicim kuramı Einstein'ın 30 yıl boyunca üzerinde çalıştığı birleşik alan kuramına giden yolda önemli bir adım.

    Sicim teorisinin gizemi Evrenin Zarafeti kitabıyla çözülüyor #1

    Sayfa: 504

    Fiziksel ilkeler

    Ve sonunda, genel görelilik ve kuantum mekaniği arasındaki gerilim çözülmek üzere: Sicim kuramı, atomaltı parçacıkların çılgınca dansından göksel galaksilerin görkemli girdabına kadar evrendeki tüm harika olayların, tek bir büyük fiziksel ilkenin yansımaları olduğunu ilan ediyor.


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