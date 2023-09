Şiirde yenileşme hareketinin savunucularından olan büyük bir şair: Thomas Stearns Eliot Yüzyılın en büyük şairleri arasında gösterilen Thomas Stearns Eliot 135 yaşında. İngiliz şiirinin en önemli temsilcilerinden olan Thomas Stearns Eliot, bu başarısını Nobel Edebiyat Ödülü'nü alarak taçlandırdı.

T. S. Eliot Thomas Stearns Eliot, 1888 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde, St. Louis, Missouri’de doğdu. Yetmiş altı yıllık yaşamı boyunca kaleme aldığı şiirleri, oyunları, denemeleri ve eleştiri yazılarıyla dünyaca ün kazanan T. S. Eliot, Harvard Üniversitesi’nde eğitim gördükten sonra 1914 yılında İngiltere’ye yerleşti ve yaşamının büyük bölümünü bu ülkede geçirdi.

İlk şiir derlemesini 1917 yılında Londra’da yayınladı. 1915 yılında yazdığı The Love Song of J. Alfred Prufrock isimli şiiriyle dönemin edebiyat dünyasının büyük ilgisini çeken Eliot, daha sonraları, The Waste Land, The Hollow Men, AshWednesday ve Four Quartets gibi modernist edebiyatın bugün başyapıtları arasında gösterilen, ilham verici metinlerinden bazılarını kaleme aldı.

Hem eserleri hem edebiyat üzerine düşünceleri hem de yayıncılık faaliyetleriyle, yirminci yüzyıl edebiyatının dönüşümünde rol oynayan en etkili isimlerden biri oldu.

Önde gelen büyük şair

Aynı zamanda –aralarında 1935 yılında yazdığı Murder in the Cathedral da bulunan– yedi tiyatro oyununun yazarı olan T. S. Eliot, yirminci yüzyılın en büyük şairlerinden biri olarak kabul edilir.

Nobel ödüllü şair

"Günümüz şiirine öncülük eden katkılarından” dolayı 1948 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görülen şair, İhtiyar Farenin Kediler Kılavuzu’nu kaleme aldığı Londra’da 1965 yılında hayata veda etti.

Yenileşme hareketi

Klasik kültüɾün malzemesini şiiɾde çok fazla kullanıɾ. 19. yüzyıl şiiɾindeki şen, iyimseɾ ve umut dolu havaya kaɾşı biɾ ayaklanmayı temsil edeɾ. Yeats, Ezɾa Pound ile başlayan yenileşme haɾaketini ileɾiye götüɾeɾek yaymıştıɾ.