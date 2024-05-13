Sinema tarihi, türler, akımlar ve alana dair terimleri yalın bir dille anlatıldığı kaynak kitap: Sinesözlük Bir tür sinemaya giriş kitabı olarak da okunabilecek bu çalışma, sinema alanında bir başucu kitabı olabilmek amacıyla hazırlandı. Kitapta yazar ve eleştirmen Olcay Bağır'ın imzası var. Kitap, her sanatseverin elinin altında bulunması gereken bir çalışma özelliğine sahip.

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Sinematograf’ın icadından bu yana sinema, tahminlerin çok ötesinde, tiyatro, edebiyat, müzik, dans ve daha nice estetik disiplinleri kendi içinde harmanlayarak çok kollu bir sanat oldu.

Son yüzyılın en etkileyici sanatı sinemaya dair hazırlanan rehber niteliğindeki bu kitap, başlangıcından günümüze sinemanın genel açıklamasını ve sürekli genişleyen kapsamına dair okura bir fikir veriyor.

Olcay Bağır’ın kaleme aldığı “Sinesözlük”; sinema tarihi, türler, akımlar ve alana dair terimleri yalın bir dille derinlemesine açıklarken sinemayla ilgilenen okura da güncel bir metin, bir kaynak çalışma sunuyor.

Okuru seyirci koltuğundan kaldırarak perdenin diğer tarafına davet eden Sinesözlük, Kara Karga Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı.

Dikkat bu kitap spoiler içerir!

Anti kahramanın kahramandan, B filminin bağımsız filmden, cameonun misafir oyuncudan, sekansın plandan farkı nedir?

Bir tür sinemaya giriş kitabı olarak da okunabilecek bu çalışma, sinema alanında bir başucu kitabı olabilmek amacıyla hazırlandı.

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101 maddeden oluşan sözlük

101 maddeden oluşan Sinesözlük, yalnızca film izleyen değil sinema üzerine okumalar da yapan sinemaseverler, sinema öğrencileri ve araştırmacılar için bir kaynak olacaktır.

Akademik bir çalışma iddiasında olmayan, tam aksine; sinema tarihi, türler, akımlar ve alana dair terimleri yalın bir dille derinlemesine anlatan/açıklayan bu kitap, güvenilir ve titizlikle hazırlanmış bir bilgi deposudur.

Yazar hakkında

25 Aralık 1988’de Adana'da doğdu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni bitirdi. Birçok dergide ve gazetede sinema, deneme, araştırma/inceleme yazıları, öykü ve şiirleri yayımlandı.

Yurt gazetesinde haftalık sinema yazıları kaleme aldı. GodFather Dergi ve Sine K Dergi gibi sinema dergilerinin ve Tanı adındaki kent kültürü dergisinin genel yayın yönetmenliğini yaptı.

Bağır, ALL Yayıncılık'ta, L'Officiel ve ALL dergilerinin de içinde olduğu yayınların dijital yayın koordinatörlüğü görevini yürütmektedir.