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    Sıra dışı bir okuma: Bilinçaltının Gizli Şifreleri

    Ayşe Gülen Bilinçaltının Gizli Şifreleri kitabıyla bilinçaltının nasıl çalıştığını ve hayatımızı nasıl etkilediğini herkese hitap edecek şekilde anlatıyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2022 - 08:49
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    Sıra dışı bir okuma: Bilinçaltının Gizli Şifreleri

    Kişisel Gelişim Uzmanı/Eğitmeni ve Sağlıklı Beslenme Uzmanı olan Ayşe Gülen 1992 yılında İstanbul/Şişli’de doğdu. Lisede Çocuk Gelişim bölümünü tamamladı, Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümünde eğitimine devam ediyor.

    Uzun yıllar sosyal medyada kişisel gelişim sayfası yönetiminin yanı sıra 200’e yakın makaleyle hizmet sundu. Aldığı eğitimlerle yaşam koçluğu üzerine uzmanlaşarak binlerce kişinin hayatına dokundu.

    Uzun yıllar psikoloji, kişisel gelişim, sosyoloji konularıyla ilgilenen, bizzat bu işin mutfağından gelen Ayşe Gülen birçok insanın hayatını olumlu yönde değiştirmeyi ve geliştirmeyi hedefleyen bir yaşam tarzını misyon edinmiştir.

    Bilinçaltı, günümüzde pek çok farklı konu başlığı altında çokça konuşulsa da hâlâ tam olarak bilinmeyen bir kavram.

    Kavramın sözlük tanımı

    Sözlük karşılığı; "Bilinç dışı olmakla birlikte, dilendiğinde kapsamındakilerin bilince çağrılabildiği zihin bölgesi, şuuraltı, tahteşşuu" olan bilinçaltı bizler daha doğmadan atalarımızdan gelen genetik kodlarla, anne karnından itibaren deneyimlenen çevresel faktörlerle şekillenmeye başlayan, özellikle çocukluk döneminde yaşanan deneyimleri kaydeden devasa bir depolama alanıdır.

    Sıra dışı bir okuma: Bilinçaltının Gizli Şifreleri #1

    Bilinçaltının gizemli dünyası

    Peki, bizler bilinçaltının gizemli doğasını yeterince tanıyor muyuz? Burada yerleşmiş duygu ve düşüncelerin hayatımıza nasıl yön verdiğinin farkında mıyız?

    Pozitif Kişisel Gelişim sayfası aracılığıyla binlerce kişiye ulaşan Ayşe Gülen Bilinçaltının Gizli Şifreleri kitabıyla bilinçaltının nasıl çalıştığını ve hayatımızı nasıl etkilediğini herkese hitap edecek şekilde anlatıyor.

    Sıra dışı bir okuma: Bilinçaltının Gizli Şifreleri #2

    Sayfa: 192

    Kitabı kimler okumalı

    Bu kitabı kimler okumalı?

    Bilinçaltının sırlarını öğrenmek isteyenler, erteleme alışkanlığı olanlar, sürekli aynı döngüde sıkışıp kalanlar, bilinçaltı ve çekim yasası sırlarını merak edenler  bilinçaltını değiştirmek, dönüştürmek ve arınmak isteyenler, geçmiş bağlarından kurtulmak ve hayatla barışık olmak isteyenler, İlişkilerini daha kolay yönetmek isteyenler, bilinçaltı özgüven/özsaygı/öz şefkat konularını pekiştirmek isteyenler, kendini sevmenin etkin metotlarını keşfetmek isteyenler, bilinçaltı başarı metotlarını öğrenmek isteyenler bu kitabı mutlaka okumalıdırlar.


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