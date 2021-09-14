Sophie Mackintosh’un akıllarda çıkmayacak hikayesi: Su Kürü

İngiliz romancı Sophie Mackintosh'un ilk romanı olan Su Kürü, dünya ve insanlar hakkında bize söylenenler ile şekillendirdiğimiz algımız hakkında da bizi şüpheye düşürüyor.

Su Kürü, Sophie Mackintosh’un ilk romanı. Bu ilk romanıyla 2018 yılında Booker Ödülü’ne aday gösterilen genç yazar, içinde yaşadığı dünyanın kendisine yansımalarını bir distopik feminist romana dönüştürmüş.

Romanın feminist mesajlara sahip olduğu aşikâr ancak romanda önceliklendirilen karakterlerin dünyaları ve yaşananların onlara yansımaları olduğu için, kaynakların tükendiği bu dünyayı distopik bir cehenneme dönüştüren detaylar hakkında pek bilgi edinemiyoruz.

Belki de bunu, içinde yaşadığımız dünyayı yeterince distopik bulan yazarın bilinçli tercihi olarak da okuyabiliriz.

AKILLARDAN ÇIKMAYACAK HİKAYE

Sophie Mackintosh’un 2018’in en ses getiren kitaplarından biri olan ve Booker Ödülü’ne aday gösterilen olağanüstü ilk romanı Su Kürü, şiddet ve arzu üzerine akıllardan çıkmayacak bir hikâye anlatıyor.





Sophie Mackintosh

KİTAP HAKKINDA NE DEDİLER

"Bu tuhaf, sarsıcı roman, ürkütücü güzelliğiyle insanı beklenmedik bir şekilde yakalıyor ve bırakmıyor." - Paula Hawkins

"Su Kürü hem düşsel hem tekinsiz, sürükleyici bir roman; çatışan gerçeklere ait baş döndürücü bir labirent."- Helen Phillips

"Tüyler ürpertici, ustalıkla yazılmış bir roman. Sarsıcı bir yoğunluk ve gerilim sergiliyor." 2018 Booker Ödülü, Seçici Kurulu

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com