Stefan Zweig'dan insan ruhunun derinliklerini soruşturan bir ihanet öyküsü Burjuva ahlakının gereklerini üstünkörü yerine getiren otuz yaşındaki, evli ve iki çocuk annesi Irene Wagner'in ihanetini anlatan Korku, nefes kesici bir metin.

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İkinci Dünya Savaşı başladığında özellikle Almanya'da Yahudi avcılığı tüm hızıyla devam ediyordu. Hitler'in üstün Alman ırkını yaratmak için giriştiği soykırım sonucu milyonlarca Yahudi yaşamını yitirdi. Hitler'in acımasız yüzü her tarafta boy gösteriyordu.

O dönem Almanya'da yaşayan usta yazar Stefan Zweig, eşiyle birlikte kaçarak sürgün hayatı yaşadı. Diğer Yahudi aydınlar gibi o da Almanya'dan uzak biçimde yaşamaya çalıştı. Usta yazarın eserlerinde bu acıların derin yansımalarını göreceksiniz.

Burjuva ahlakının gereklerini üstünkörü yerine getiren otuz yaşındaki, evli ve iki çocuk annesi Irene Wagner, sekiz yıllık evliliğindeki tekdüzelikten bunalıp, kocasını genç bir piyanistle aldatmaya başlar fakat yakalanma korkusu en az yasak arzusu kadar büyüktür. Ne zaman sevgilisinin evinden çıksa, bu korku onun içini yiyip bitirmektedir.

Günün birinde, bir kadın tarafından fark edilip şantaja maruz kalınca, üstelik kocası da bu durumdan şüphelenmeye başlayınca, bireysel tutku ile toplumsal normlar arasındaki çatışma, korku ve suçluluk duygusuyla ezilen kadın, azap verici bir kâbusa sürüklenir ve hayatı büsbütün raydan çıkar.

Başta Roberto Rossellini olmak üzere birçok yönetmen tarafından beyazperdeye uyarlanan Korku, Stefan Zweig'ın her zamanki gibi insan ruhunun derinliklerini büyük bir ustalıkla soruşturduğu, nefes kesici bir uzun öykü.

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Edebiyat tutkunu bir yazar

Yaşlı kıtada dünyaya gelen Zweig, henüz büyük savaşların başlamadığı, Avrupa’nın ve dünyanın büyük kıyamet öncesi (I. ve II. Dünya Savaşları) sakin ve güven dolu ortamında çok iyi bir eğitim alır; İngilizce, Latince ve Fransızca öğrenen Stefan Zweig; operadan tiyatroya, müzikten edebiyata değin sanata tutkun bir genç olarak yaşamını sürdürür.

Kitapları yakıldı, sürgüne gönderildi

Adolf Hitler’in 1933 yılında iktidara gelmesiyle kitapları milyonlarca satan, dünyanın en önemli ve saygın yazarlarından biri olan Zweig’ın eserlerinin zaman içerisinde kütüphanelerden, kitapçılardan toplatıldığı, meydanlarda yakıldığı, isminin dahi yasaklandığı korkunç yılları yazarın hüzün dolu tümcelerinden okuyoruz.

Karısıyla intihar etti

Nihayetinde pek çok Yahudi asıllı bilim insanı, sanatçı ve yazar gibi Stefan Zweig da ülkesini terk etmek zorunda kalır. Stefan Zweig, kalan yaşamını ülkesinden uzak olarak yaşar. Yazar, çok sevdiği karısı Lotte ile 22 Şubat 1942'de intihar etti.

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