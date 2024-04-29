İHA
Hatay'ın İskenderun ilçesi Azganlık Mahallesi mevkisinde bir tır, yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına park ettikleri araçlarının yanında yemek yiyen tır şoförlerinin arasına daldı.
Kazada 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri çıkardı
Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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