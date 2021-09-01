Suat Derviş'in bugüne kadar kitaplaşmamış romanı: Yeniden Yaşayabilseydik

Suat Derviş’in Yeniden Yaşayabilseydik adlı romanı İthaki Yayınları etiketiyle yayınlandı. Yazar, romanını 70 yıl önce yazdı ama hiç yayınlanmadı.

Türk edebiyatının önemli kadın yazarlarından olan Suat Derviş'in Yeniden Yaşayabilseydik romanı, İthaki Yayınları tarafından yayınlandı. Yazaqrın bugüne kadar hiç yayınlanmayan romanını artık okuyabileceğiz.

Şadan kısa bir hastalığın ardından yatağa düşmüştür. Durumu ağırdır. Kıpırdayamamakta, gözlerini bile açamamakta, ancak etrafında konuşulanları duymaktadır. Doktoru, ölmek üzere olduğunu söyler. Şadan buna inanmak istememektedir. Ancak acizdir, çaresizdir…

Ne yapabilir, buna nasıl engel olabilir ki?

ACİZ, ÇARESİZ...

Şadan, aciz ve çaresiz, hatırlar. İlk gençliğinden o güne kadar tüm yaşadıklarını âdeta yeniden yaşar. Tüm geçmişiyle, kararları ve seçimleriyle yüzleşir ölüm döşeğinde. Vedalaşırcasına.

HAATI YENİDEN YAŞAMAK

"Sadece, bu geçen hayatı, bir kere daha, ta başından itibaren yeniden yaşamak lazım. O kadar! Bugünkü tecrübelerle yeniden yaşasa… O zaman yapmış olduğu yanlışları tekrar etmez. Bütün hataları tamir eder ve bu ömrü tatlı, mesut ve yaşanmaya hakikaten layık bir ömür olarak geçirirdi. Bir kere daha aynı hayatı yaşamak… Bu mümkün olabilse… Bir kere daha aynı hayat…"

Ergül Tosun

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