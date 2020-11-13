Şükran Yağcı'nın ikinci kitabı: Bir Tutam Empati

Yazar Şükran Yağcı, ilk kitabı “Aşk-m Ziyan’ın ardından ikinci kitabı “Bir Tutam Empati” ile okuyucularıyla imza gününde bir araya geldi.

Hayata umutla bakmayı bilen 25 yaşındaki yazar Şükran Yağcı, okuyucularıyla imza gününde bir araya geldi.

İlk kitabı "Aşk-m Ziyan" ve ikinci kitabı "Bir Tutam Empati"nin ardından şu sıralar üçüncü kitabı ile ilgilenen genç yazarın imza gününde duygu dolu anlar yaşandı.

İmza gününde katılımcılara seslenen Yağcı, “ Ben doğduğumda doktor babama; “ Bu çocuk çok yaşamaz bunu at!” demiş, ben şu an 25 yaşındayım, fakat bunu söyleyen doktor vefat edeli çok oldu. Ömrü veren Allah. Ben hiçbir gün yürümeyi istemedim. Bunu bana veren Allah, bana yürümek nasip ederse elbette ben bir gün yürürüm.” dedi.

OKUYUCULARINDAN DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Umut dolu bakışlarıyla salondaki herkesi etkileyen Şükran’ın doğum günü olması sebebiyle katılımcılar tarafından genç yazara pasta sürprizi yapıldı.

Ayrıca imza gününde, Çayeli Lisesi okul müdürü Cengiz Azman ve Şükran Yağcı’ın arkadaşları tarafından hazırlanan dokuz dakikalık Kısa Film gösterimi yapıldı.

TEK TEK SOHBET ETTİ

Gösterimin ardından Çayeli Kaymakamı Mehmet Öztürk, Rize İl Kültür ve Turizm Müdiresi Esra Alemdaroğlu ve Ak Parti Çayeli İçe Başkanı İshak Karahan’ın kitaplarını imzalayan şükran okuyucularıyla tek tek sohbet etti.

Topluca çekilen fotoğrafların ardından program sona erdi.