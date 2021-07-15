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    Tüm zamanların en çok satan kitapları

    Kitapseverler tarafından beğeniyle okunan ve en çok satan 10 kitap...
    • Haber Merkezi
    • 15.07.2021 - 12:37
    • Güncelleme : 15.07.2021 - 12:41
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    Tüm zamanların en çok satan kitapları

    Yayınladıkları günden bügüne kitapseverlerin elinden düşmeyen eserleri hiç merak ettiniz mi?

    Elden ele dolaşan adeta milyonlar satan ilk 10 kitabı sizlere sunuyoruz...

    İki Şhrin Hikayesi - 200 Milyon

    Tüm zamanların en çok satan kitapları #1

    Yüzüklerin Efendisi - 150 Milyon

    Tüm zamanların en çok satan kitapları #2

    Sayfa: 1026

    Hobbit - 146,6 Milyon

    Tüm zamanların en çok satan kitapları #3

    Sayfa: 336

    Küçük Prens - 140 Milyon

    Tüm zamanların en çok satan kitapları #4

    Sayfa: 104

    Harry Potter ve Felsefe Taşı - 107 Milyon

    Tüm zamanların en çok satan kitapları #5

    Sayfa: 276

    10 Küçük Zenci - 100 Milyon

    Tüm zamanların en çok satan kitapları #6

    Kızıl Köşkün Rüyası - 100 Milyon

    Tüm zamanların en çok satan kitapları #7

    Ayişe- 100 Milyon

    Narnia Günlükleri: Aslan, Cadı ve Dolap: 85 milyonTüm zamanların en çok satan kitapları #8

    Narnia Günlükleri: Aslan, Cadı ve Dolap: 85 milyon

    Da Vinci Şifresi: 80 MilyonDa Vinci Şifresi: 80 MilyonTüm zamanların en çok satan kitapları #9

    Da Vinci Şifresi - 80 Milyon

    Tüm zamanların en çok satan kitapları #10

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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