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Tüm zamanların en çok satan kitapları
Kitapseverler tarafından beğeniyle okunan ve en çok satan 10 kitap...
- Haber Merkezi
- 15.07.2021 - 12:37
- Güncelleme : 15.07.2021 - 12:41
Yayınladıkları günden bügüne kitapseverlerin elinden düşmeyen eserleri hiç merak ettiniz mi?
Elden ele dolaşan adeta milyonlar satan ilk 10 kitabı sizlere sunuyoruz...
İki Şhrin Hikayesi - 200 Milyon
Yüzüklerin Efendisi - 150 Milyon
Sayfa: 1026
Hobbit - 146,6 Milyon
Sayfa: 336
Küçük Prens - 140 Milyon
Sayfa: 104
Harry Potter ve Felsefe Taşı - 107 Milyon
Sayfa: 276
10 Küçük Zenci - 100 Milyon
Kızıl Köşkün Rüyası - 100 Milyon
Ayişe- 100 Milyon
Narnia Günlükleri: Aslan, Cadı ve Dolap: 85 milyon
Narnia Günlükleri: Aslan, Cadı ve Dolap: 85 milyon
Da Vinci Şifresi: 80 MilyonDa Vinci Şifresi: 80 Milyon
Da Vinci Şifresi - 80 Milyon
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com