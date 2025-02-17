Türk edebiyatında diziye uyarlanan ilk kitap Aşk-ı Memnu sanılıyor ama gerçek başka

Ergül Tosun

Türk edebiyatında pek çok roman, hikaye, diziye uyarlandı. Çok okunan kitaplar aynı başarıyı televizyonda da gösterdi ve milyonlarca kişi tarafından izlendi. Halit Ziya Uşaklıgil'in klasik romanı olan Aşk-ı Memnu da diziye uyarlanan kitap oldu. Sinemaya da uyarlandığını belirtelim. Özellikle geçtiğimiz yıllarda Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in başrollerini paylaştıkları dizi, izlenme rekorları kırdı.

Öte yandan herkes diziye ilk uyarlanan kitabın Aşk-ı Memnu sansa da gerçek hiç de öyle değil...

YILKI ATI FARKI

Buna göre; sorunun cevabı, daha popüler bir örnek olduğu için Aşk-ı Memnu olarak biliniyor ancak birkaç ay farkla bu ünvanı onun elinden alan ilk yerli kitap uyarlaması dizi, Yılkı Atı olarak kayıtlara geçiyor.

Abbas Sayar’ın aynı adlı kitabından uyarlanan Yılkı Atı, 1974’te Ünal Küpeli ve Hüseyin Karakaş’ın yönetmenliğinde izleyiciyle buluşuyor. Ama kitlelere mal olacak asıl iş elbette hemen sonraki yıl gelecek olan Aşk-ı Memnu oluyor.

Yazar Abbas Sayar

YILKI ATI ROMANINA DAİR...

Cumhuriyet dönemi yazarlarından olan Abbas Sayar'ın en önemli yapıtlarından olan Yılkı Atı, yazarın baş eserlerinden biridir. Yılkı Atı'nda insan var...

Abbas Sayar’ın ilk romanı olma özelliğini taşıyan Yılkı Atı, kitapseverlerinin kitaplığında bulunması gerekenlerden...

1970 yılında yayınlanan kitap, aslında çok daha önce yazılmış ancak nedense uzun süre yayınlanmamıştır. Yayınlandıktan 1 yıl sonra ise TRT Roman Başarı Ödülü kazandı.