Türkiye'de biyografi ve anı kitapları seviliyor

Kitapseverler edebiyat ve politika kitaplarının yanı sıra biyografi ve anı kitaplarına da zaman ayırıyor.

Dünyada ün yapmış ya da sıradan insanların yazdıkları anı kitaplarını okumayı seviyoruz. Türkiye'de en çok edebiyat içerikli kitapların sevildiği bir gerçek.

Bunlar roman, hikaye, deneme ve şiirdir. Ama öte yandan biyografi ve anı kitaplarında da gözle görülür bir artış söz konusu...

ANILARA YOLCULUK...

Anı kitapalarını okurken kitabı yazan kişinin hayatını ve geçmişi merak ettiğimiz için okuyoruz. Bu aynı zamanda kişinin kendi hayatına biçtiği rol modeldir.

Nitekim; anı kitaplarında anlatılan o dönemin toplumsal, siyasal, sosyal ve ekonomik yapısı hakkında bilgi sahibi oluyoruz.

BAŞKALARININ HAYATI

Başkalarının hayatını öğrenmek istediğimizde ise biyografi kitaplarına başvuruyoruz. Türkiye'de çok satan biyografi kitapları da mevcut. Dolayısıyla başka insanların hayatına olan merak ve okuma günümüzde de devam ediyor.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com