Türkiye'de popüler romanın yüzyıllık hikayesi

Erol Üyepazarcı’nın Unutulanlar, Hiç Bilinmeyenler ve Bilinmek İstemeyenler adlı kapsamlı kitabında, Türk romanının derin hikayesi anlatılıyor.

Türk edebiyatındaki romanın gelişim sürecini merak edenler için elimizdeki kitap tam size göre.

TÜRKİYE'DE POPÜLER ROMAN

Yazar kitabını şöyle anlatıyor; "Türkiye’de Popüler Romanın İlk Yüzyılının Öyküsü (1875-1975) Yazması büyük zevk veren Korkmayınız Mister Sherlock Holmes’dan sonra Türkiye’de popüler roman ve popüler romancılar hakkında bir kitap yazmayı düşünmeye başladım. Bunu iki nedenle yapmak istiyordum. İlk nedenim, çoğu, dönemimizde adı unutulan ama popüler romanı aşağılamak söz konusu olunca adları anılan, birçoğu ise döneminde çok okunup bugün hiç bilinmeyen, aşağılamak için bile adları anılmayan, bir bölümü de popüler roman yazdıklarında takma ad kullanan yazarların, bu ilgisizliği ve aşağılamayı hak etmediklerini düşünmemden kaynaklanıyordu. Onun için kitabımın adını Unutulanlar, Hiç Bilinmeyenler ve Bilinmek İstemeyenler koydum."





YAZARLAR VE ESERLERİ

"Yazarları ve eserlerini değerlendirirken eleştirmenlerimizin, eğer varsa lütfedip yaptıkları eleştirilerden örnekler vermeye çalıştım. Samimiyetle belirtmek isterim ki çoğu eleştirilerin aşağılayıcı ve insafsızca yapılmış olduğunu gördüm. Sanki kendi edebi değer yargılarının üstünlüğünü göstermenin tek yolu popüler romanları aşağılamaktan geçermiş gibi davranmalarını yadırgadığımı belirtmeliyim. Onların düşüncelerini aktardım ama kişisel kanımca yanlış bulduğum noktalarını da vurguladım. Sonuç olarak bu yapıtımda Türkiye’de popüler romanın ilk yüzyıllık öyküsünü anlatırken söz konusu ettiğim yazarlara tepeden bakmadığımı, onların, özellikle de ilk dönemlerdeki yazarların, ülkemizde roman okuyan bir kitlenin oluşmasındaki katkılarını değerlendirerek baktığımı; onlara olduğunca tarafsızca, anlayışla, hatta deyim yerinde mi bilmiyorum ama şefkatle yaklaştığımı belirtmek isterim. Okuyucunun bütün bu düşüncelerimi profesyonel bir eleştirmenin değil, meraklı, biraz da allame geçinen bir kitap çokseverinin yaklaşık altmış yıllık birikimi olarak değerlendireceğini umuyorum."

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com