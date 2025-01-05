Türkiye'de yayıncılık sektörü büyümeye devam ediyor

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Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) verilerine göre, iki yıl üst üste büyüme kaydedilen sektörde, kitap üretimi 2023'e kıyasla yüzde 3,38 arttı.

Yaşanan olumsuzluklar nedeniyle 2022'de 380 milyon seviyesine gerileyen ve 2023'te toparlanma sürecine giren yayıncılık sektörü, 2024'te büyüme trendini sürdürdü.

EĞİTİM YAYINLARI İLK SIRADA

2024’te üretilen kitapların yüzde 46,5'ini eğitim yayınları, yüzde 15'ini çocuk kitapları, yüzde 13,6'sını yetişkin kurgu edebiyatı ve yüzde 8,8'ini ise inanç yayınları oluşturdu. Akademik yayınlar yüzde 2,5, gençlik kitapları ise yüzde 1 oranında üretildi.

YENİ YILDA DA BÜYÜME HEDEFLENİYOR

Çocuk kitapları kategorisi, özellikle kurgu edebiyat ve erken öğrenme kitaplarıyla dikkati çekti. İstikrarın sürdürülebilir olması için üretim süreçlerinin daha şeffaf ve düzenli şekilde kayıt altına alınması gerektiği vurgulanan açıklamada ayrıca, yayıncılık sektöründe 2024'teki yükselişin 2025'te de devam etmesi beklentisine işaret edildi.