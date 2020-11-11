Üç adam, bir köpek ve eşsiz bir kahkaha tufanı

Üç adam, bir köpek ve eşsiz bir kahkaha tufanı

The Guardian'ın tüm zamanların en iyi 100 romanı listesinde yer alan Bir Kayıkta Üç Kafadar, klasik bir mizah başyapıtı.

Bir sürü hastalıktan mustarip olduğunu düşünen üç İngiliz beyefendisi ve bir de köpek, hava değişiminin kendilerine iyi geleceğini düşünüp günlük hayatın koşuşturmacasından biraz uzaklaşmak isteyince kayık kiralayıp Thames Nehri’nde iki haftalık, dinlendirici bir gezintiye çıkmaya karar verirler.

SÜPRİZLERLE DOLU KİTAP

Fakat bu gezi planladıkları kadar dinlendirici olmayacak, abartmaktan hiç tasarruf etmeyen balıkçılar, kendini beğenmiş buharlı tekneler, güvenilmez hava tahminleri, bir türlü açılmayan konserveler, çeşitli talihsizlikler ve maceralarla karşı karşıya geleceklerdir.





EN İYİ 100 ROMAN

The Guardian'ın tüm zamanların en iyi yüz romanı listesinde yer alan, yayımlandığı ilk yirmi yıl içinde, dünya çapında bir milyondan fazla basılmasının yanı sıra sinemaya, radyoya, tiyatroya uyarlanan Bir Kayıkta Üç Kafadar, tekrar tekrar dönüp okumak isteyeceğiniz bir mizah başyapıtı.